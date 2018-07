Jefferson Duque está ilusionado por volver al Atlas de México

El delantero Jefferson Duque, manifestó este martes que está ilusionado por regresar al Atlas del fútbol mexicano luego de un paso gris por el Morelia y de superar problemas personales que lo obligaron a regresar a Colombia.

"Me ilusiona, como cualquier jugador que ha pasado por acá. Regresar va a ser una motivación especial, como lo digo, voy a trabajar al máximo para revertir eso que no se pudo hacer", afirmó el ariete en conferencia de prensa.



Tras su paso por el Morelia en el que tuvo un "semestre muy malo", Duque dijo que busca revertir ese mal momento y consolidar su carrera con base en el trabajo para ganarse un lugar en el Atlas. Duque sumó minutos en el primer partido de los rojinegros en el torneo Apertura 2018 en sustitución del mexicano Juan Pablo Vigón y marcó un gol de último minuto que fue anulado.



El colombiano afirma que tras la llegada de refuerzos como el uruguayo Octavio Rivero y el chileno Lorenzo Reyes la competencia al interior del plantel ha sido fuerte, por lo que está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo para lograr la titularidad. "La competencia está buena, porque Octavio Rivero está ahora de titular y a mí me toca esforzarme si quiero estar en ese puesto, debo estar lo mejor posible para aportar al grupo", expresó.



Duque aseguró que vuelve a un Atlas más consolidado que busca mezclar jugadores de experiencia con jóvenes.



Atlas se entrenó este martes como preparación para el partido como local del próximo miércoles contra el Zacatepec en la Copa Mx.



Hoy trascendió que el centrocampista argentino Ricardo Álvarez, refuerzo en llegar al plantel procedente de la liga italiana, podría no alinear para el encuentro contra el Zacatepec y es duda para el once titular que visitaría al Querétaro el próximo viernes en el torno de Apertura.