Las ‘novias’ de Yerry Mina en Europa si FC Barcelona ya no lo quiere

La semana que comienza es definitiva para el futuro de Yerry Mina en FC Barcelona.

Su tío y representante, Jair Mina, ha comentado que ha recibido llamadas directamente de un par de clubes y en el mercado se baraja un tercer nombre como posible destino del mejor jugador de Colombia en el reciente Mundial de Rusia.



La historia, en todo caso, comienza en Barcelona. Mina ha dicho insistentemente que quiere seguir en el club de Messi & CIA porque sencillamente es el club de sus sueños. Sin embargo, hay que reconocer que con Piqué y Umtiti como centrales fijos –y que ofrecen suficientes garantías-, con el gusto particular del técnico Ernesto Valverde por Vermaelen y con la llegada del joven francés Lenglet a cambio de 35 millones de euros, los caminos hacia la titular se complican.



Lo sabe el entorno de Mina y lo entienden otros dos clubes que ya levantaron la mano por el espigado central: Zenit de Rusia y Everton de Inglaterra.



El primero habría hecho llegar el mensaje de urgencia al empresario de Yerry, con una oferta para el club que doblaría los 11,5 millones de euros del fichaje inicial y que mejoraría considerablemente el salario del jugador. ¿El lunar? Es muy poca competencia de alto nivel, que es lo que ahora mismo pesa más.



El segundo, el Everton, ha dado un paso más adelante y ha hablado ya con Barcelona y con Jair Mina con un argumento de mucho peso: 32 millones de euros. La edad de sus centrales actuales, el mal balance de goles en contra en la última temporada de la Premier League y la condición de zaguero y de goleador del colombiano son las motivaciones del club británico, que abrió sus puertas de par en par si es que Valverde insiste en no contar con el zaguero central.



Una tercera opción sería el Fenerbahce, un club que en varias ocasiones ha querido fichar colombianos sin éxito (se habló de un importante interés en David Ospina, por ejemplo). El fútbol turco ofrece un poco más de roce internacional que el Zenit aunque no todavía en el nivel que quisiera el orgullo de Guachené.



Un cuarto interesado se conoció en las últimas horas y sería un atractivo destino: el Lyon de Francia. Según la prensa local, el equipo estaría buscando ya una posible cesión del colombiano directamente con el FC Barcelona, tras desechar la opción de vincular al brasileño Marlon.



Total, según confirmó Jair Mina, citado por diario Sport, esta semana habrá una cumbre en Barcelona para definir la situación de su sobrino, quien apuesta por quedarse pero entiende también que no puede cegarse ante la evidencia. A sus 23 años necesita, más que el color de una camiseta o una gran cantidad de ceros la derecha en la cuenta, minutos de juego, experiencia y confianza.