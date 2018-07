Sobre el futuro de los jugadores colombianos, sentémonos a hablar

Los nombres de los jugadores colombianos son protagonistas del mercado de fichajes en el mundo futbolístico. Algunos, como en el caso de Yerry Mina, potenciaron su valor, y de qué forma, con la actuación en el Mundial.

Otros como lo son David Ospina y Santiago Arias tomarían nuevos rumbos en búsqueda de tener mayor continuidad, como lo es el caso del arquero, y de dar un salto de calidad, como lo sería el cambio de liga para el lateral derecho.



Lo que es cierto, es que el futuro para estos futbolistas cafeteros aún continúa sin tener certezas, pero téngalo por seguro que ofertas no les faltará. Aquí les contamos las posibilidades que tienen en carpeta.



Yerry Mina y la Premier League que lo seduce

Las principales ofertas para el ‘salvador’ de Colombia en el Mundial, Yerry Mina, vienen de dos equipos de la Premier League. El Everton ya habría hecho acercamientos tanto con el Barcelona como con el representa del defensor, Jair Mina, para hacerse a sus derechos deportivos.

Sin embargo, según el diario británico ’The Telegraph’ y la Radio Mónaco (RMC), José Mourinho habría pedido al jugador colombiano para reforzar el Manchester United, que estaría dispuesto a poner sobre la mesa 40 millones de euros por el zaguero central. ¿La Torre ‘Mina’ pasará a hablar inglés?



Ospina y el momento para que regrese la continuidad

El arquero, David Ospina, una vez más, sería relegado a ser el segundo, hasta el tercer guardameta, del Arsenal para la temporada 2018/19. A la continuidad en el arco de los gunners de Peter Cech, se le suma la competencia de la reciente incorporación del cancerbero alemán Bernd Leno.



La certeza que Ospina seguirá en el fútbol europeo la dio su representante Lucas Jaramillo y su futuro pasaría por llegar al Besiktas, de Turquía, que ya realizó una propuesta formal según el diario turco ‘Takim’ para que el colombiano llegue en calidad de préstamo por 1 años y una opción de compra de cuatro millones de euros.

OFICIAL. Fulham ha fichado al portero Español, procedente del Besiktas, Fabricio Agosto, firmando por 3 temporadas por un precio de £4M hasta el 2021 con opción a una temporada más hasta el 2022. pic.twitter.com/CnIme8cHke — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) 24 de julio de 2018

A última hora el destino de Arias podría cambiar

Cuando parecía que Santiago Arias le faltaba solo la firma para ser nuevo jugador del Nápoles, como el mismo presidente del equipo italiano lo confirmó, apareció una propuesta de un nuevo competidor: el Atlético de Madrid.

Según ‘Sky Sport’, los colchoneros se interesaron en Arias para suplir la posible salida del croata Šime Vrsaljko al Inter de Milán. La respuesta del cafetero a la oferta del conjunto español tendría que llegar en los próximos días.

La ‘Roca’ Sánchez sin destino fijo

Carlos Sánchez tiene contrato vigente con la Fiorentina hasta junio de 2019, pero el técnico del equipo italiano, Stefano Pioli, no lo tendría en consideración para esta temporada ya que desde el semestre anterior lo relegó al banco de suplentes y el volante tuvo que partir en condición de préstamo al Espanyol.



Sánchez no estaría en los planes del técnico de la Fiorentina. Foto: Archivo

La ‘Roca’ no tiene ofertas concretas y mientras se encuentra en territorio colombiano entrenando de manera particular, el periódico italiano ‘Corriere Dello Sport’ publicó la información que su destino sería el fútbol chino. Hebei Fortune y Guangzhou Evergrande serían los equipos interesados.

Carlos Bacca: ¿Si no es el Milán, qué equipo será?

“Tengo que acudir al Milán, pero seguramente no me quedaré”, afirmó Carlos Bacca, mientras que el entrenador rossonero, Genaró Gatusso, declaró: “Con Bacca no tengo problemas (…) Debe volver a Milanello el 31 de julio (…) Sé que ya no quiere jugar en Italia pero es jugador del Milan y hay reglas que respetar”.

En esta disyuntiva se encuentra el delantero colombiano, quien deberá regresar al equipo italiano, dueño de sus derechos deportivos, y esperar que algún equipo, preferiblemente de España como lo desea, pague los 15 millones de euros para contar con sus servicios.



Según ‘'Calciomercato', Galatasaray y Trabzonspor estarían interesados en Bacca, pero al artillero no le llamaría la atención llegar al fútbol de Turquía.



Lo de Sebastián Pérez en Boca parece tener capítulo final



El mediocampista de Boca Juniors, Sebastián Pérez, parece tener las horas contadas en el equipo argentino. Al no ser tenido en cuenta para la pretemporada del conjunto xeneize en Estados Unidos y la necesidad de liberar un cupo de extranjeros hacen inminente la venta del jugador colombiano.

Boca interesado en ubicar a Sebastián Pérez para liberar cupo extranjero.



Si va a otro club argentino (Hoy Racing es primera opción) debe ser VENDIDO para disponer de esa plaza.



José Fernando Cuadrado ha sido seguido por el Xeneize. Si ese cupo se libera, podría llegar. pic.twitter.com/zynuWq4baA — Julián Capera (@JulianCaperaB) 26 de julio de 2018

¿Ofertas? En su momento se habló de su regresó al fútbol colombiano y sonó para Atlético Nacional y Deportes Tolima, pero la idea del jugador es quedarse en el extranjero y hasta el momento Sao Pablo y Racing, de Argentina, mostraron interés por Pérez.

¿Y Abel Aguilar dónde jugará?

El presente de Abel Aguilar se centra en buscar equipo debido a que finalizó su contrato con el Deportivo Cali. Rosario Central hizo publicó el interés por el mediocampista, el vicepresidente del equipo argentino, Ricardo Carloni, declaró en Radio Mitre que: “Aguilar es una de las opciones. Es un buen jugador y es otro de los nombres de jerarquía que tenemos en carpeta".