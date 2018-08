Los objetivos de los colombianos en Europa: protagonismo y continuidad

Radamel Falcao ya inició su camino en la Ligue 1 de Francia, James lo hará hasta el viernes 24 de agosto en la Bundesliga y Cuadrado aguardará al sábado 18 para su debut en esta temporada de la Serie A. ¿El objetivo en común? Continuar con el protagonismo en Europa con el ingrediente ‘mágico’: la continuidad.



Por este motivo, FUTBOLRED les trae un repaso de los objetivos específicos de los cafeteros que estuvieron en el Mundial de Rusia y que jugarán esta temporada (2018/2019) en el viejo continente.

James, a convencer a Kovac de su liderazgo

James Rodríguez, en su segunda temporada con el Bayern Múnich, buscará convencer al nuevo técnico del equipo bávaro, Niko Kovac , que podrá ser titular en cualquiera de los esquemas que implemente. En la pretemporada uso estas tácticas: 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-1-4-1.



Por lo demostrado en la temporada pasada, en la que el volante creativo sumó siete goles y 11 asistencias en 23 partidos de la Bundesliga, la consigna de James David pasará por ser uno de los líderes del equipo, no solo para revalidar el título del rentado local, si no para llevar al Bayern a la final de la Champions League, que no juega desde la temporada 2012/2013.



Falcao pretende alejarse de las lesiones



La prioridad para Radamel Falcao es mantenerse alejado de las lesiones en este semestre. En la pasada temporada estuvo casi 67 días por fueras de las canchas por diferentes molestias, sin embargo, logró anotar 24 goles.



Mónaco le apuesta a una plantilla joven que cuenta con buenos jugadores como Youri Tielemans (21 años) y Rony Lópes (22) y quien mejor para guiar al equipo del principado que ‘El Tigre’. Los objetivos: repetir el título de la Ligue 1 y las semifinales de la Champions League del semestre 2016/17.



Cuadrado y un nuevo aliado

Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los referentes en la pasada campaña de la Juventus en la que se consiguieron los títulos de la Seria A y de la Copa de Italia. En este semestre, uno de los propósitos del colombiano será lograr conformar una sociedad en ataque con Cristiano Ronaldo, en búsqueda de ganar la Champions League, que no se consigue desde 1996.

David Ospina y un reto turco



Aún sin confirmar de manera definitiva el pasó de David Ospina al Besiktas de Turquía, está más que claro que el arquero colombiano tiene como principal objetivo ser titular indiscutido y acumular una continuidad que supere los 15 encuentros (Premier League y Europa League) que tuvo en la temporada pasada.

Yerry va a la conquista del cielo inglés



La llegada de Yerry Mina al Everton, de Inglaterra, representa para el defensor colombiano la oportunidad de consolidarse en el fútbol europeo ya que en el Barcelona solo disputó seis encuentros. Objetivo número uno para el de Guachené, ganarse la titularidad y de a poco afianzarse en una de la ligas más competitivas del viejo continente.

Zapata, por ahora, a pelearla en el Milan



Cristian Zapata llegó acumular 77 días sin jugar en el semestre pasado, lo que permite decir que su principal propósito en el Milan será sumar minutos, ganar continuidad y, en consiguiente, ser fijo en el once titular. En números se diría que buscará superar los 1,713 minutos jugados la última temporada.



Dávinson, a mantener su buen nivel



El dicho dice que es lo más difícil de llegar a un máximo nivel es mantenerse en lo más altó, justo esa será la tarea para Dávinson Sánchez: conservar esa regularidad que tuvo con el Tottenham Hotspur en la temporada pasada, en la que acumuló 31 partidos (2.534 minutos) en la Premier League y ocho juegos más por Champions League.

Arias y un desafío llamado Atlético de Madrid

Santiago Arias tiene como principal objetivo reflejar el buen nivel que tuvo en el fútbol holandés y en temporadas pasadas en el balompié de Portugal, en una liga de primer nivel de Europa como lo es la española.

Su llegada al Atlético de Madrid representa pelear la titularidad como lateral derecho con Juanfran, quien a sus 33 años sumó 17 partidos de Liga, 3 de Champions, 7 de Europa League, en la que fueron campeones, y 3 de Copa del Rey.



Mojica y el Girona, por puestos de copas europeas



Johan Mojica fue uno de los titulares indiscutidos del Girona, tuvo presencia en 30 de las 38 jornadas de la Liga de España, en la campaña que terminaron decimos. Este semestre busca, junto al conjunto español, llegar a puestos que les permitan jugar copas europeas en la temporada 2019/2020.

La Roca’ a revivir buenos recuerdos en la Premier League

Carlos Sánchez ya sabe lo que es jugar en la Premier League. En su paso por el Aston Villa acumuló 48 juegos de la liga local. Este semestre jugará con el West Ham en búsqueda de tener esa continuidad, o porque no, superarla de la mano de un equipo que pretende con un proyecto ambicioso pelear por los puestos de Europa League y Champions League.



Lerma quiere repetir lo del Levante en el fútbol inglés

Con 28 partidos jugados y 2,242 minutos, Jefferson Lerma se afianzó en el Levante. Llega como la transferencia más cara en la historia del Bournemouth y el mediocampista tiene como propósito no desentonar y reflejar el nivel que mostró en España.

Izquierdo va por otra buena campaña en la Premier

Otra temporada con minutos, goles y asistencias, quiere repetir José Izquierdo en el Brighton & Hove Albion. A sus 2,229 minutos, 32 partidos y cinco goles de la temporada pasada; les pretende incrementar en todas su cifras para seguir destacándose en la Premier League.

Bacca, de momento, iría por otra buena campaña en Villarreal

Carlos Bacca estaría a días de confirmar que continuará en el Villarreal por segunda temporada consecutiva. De darse la noticia, Bacca, como buen goleador, busca marcar más de los 18 tantos que anotó en la temporada pasada, en los 44 juegos que disputó entre Copa del Rey (3), Liga de España (35) y Europa League (6).

Muriel tiene como objetivo la efectividad

Luis Fernando Muriel acumuló en la temporada pasada con Sevilla nueve goles en 46 partidos disputados. Para este semestre, su principal objetivo es aumentar su efectividad anotadora cada vez que le toque jugar. ¿La consecuencia? Podría afianzarse como titular en el equipo español.