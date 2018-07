América de México es claro: 'No hay ofertas por Mateus y se queda'

Mateus Uribe jugó su primer Mundial con la Selección Colombia y posiblemente se cotizó un poco más en el mercado europeo, que ya lo seguía desde antes de la Copa del Mundo por lo que hacía en el América de México, donde brilló en su primera temporada. Sin embargo, su equipo parece tener claro el futuro del volante antioqueño, de quien se había especulado que tenía varias ofertas, especialmente de equipos españoles.

“No hay ninguna oferta oficial por Mateus, y los planes son de que no salga él, ni nadie; eso es lo que he hablado con Mauricio (Culebro) y con Santiago (Baños)”, señaló Migue Herrera, entrenador de las águilas del América; quien mencionó al presidente operativo y al deportivo del equipo de la capital azteca.



El ‘Piojo’ Herrera también confirmó que Mateus se presentará este viernes a los trabajos del América, así que no jugará en la primera jornada de la Liga mexicana, que inicia este fin de semana. Así, se cumplen los 14 días pactados con el jugador para que descansara después del Mundial.