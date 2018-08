Santiago Arias y su emotivo mensaje de despedida al PSV

Santiago Arias tuvo palabras emotivas y de agradecimiento en el mensaje que publicó para su anterior equipo, el PSV Eindhoven, con motivo de despedida ya que para la temporada 2018/19 jugará en el Atlético de Madrid.

“Hoy me despido, más que de un equipo, de una familia, de una institución que creyó en mi cuando no era mi mejor momento, de unos hinchas que me apoyaron desde que llegué, de un técnico del que obtuve las mejores enseñanzas, de unos compañeros que fueron como hermanos, de un estadio e hinchada que estuvieron presentes en todo momento hasta verme triunfar y ser el mejor jugador de la liga”, escribió Arias.



El lateral colombiano, de 26 años, disputó las últimas cinco temporadas en el equipo holandés con el que acumuló tres ligas holandesas y dos Supercopas de los países bajos.



“Escribo esto con nostalgia pero con el corazón lleno de felicidad porque sé que di lo mejor de mí a un equipo maravilloso. Santiago Arias creció como persona y como jugador, y esto ha sido gracias a ustedes”, agregó Santiago Arias.