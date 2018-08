¿Falcao al fútbol de China? Versiones de prensa apuntan a ese destino

El destino de Radamel Falcao García entra ahora a la discusión, en los días en que el mercado de jugadores en Europa es pan de cada día.

El colombiano, uno de los pocos referentes que le quedan al Mónaco, podría cambiar de equipo no ahora mismo pero sí muy pronto, según la versión que maneja el diario L'Equipe.



El medio afirma que en el entorno del capitán de Colombia se esperaba un mayor lucimiento, una mejor calificación del equipo en el Mundial de Rusia 2018 para impulsar la imagen del delantero y buscar un contrato más en la alta competencia en Europa, lo cual al final no ocurrió y así el Mónaco siguió siendo el mejor destino posible para el jugador.



Sin embargo, según L'Equipe, Falcao debe decidir su salida en el mediano plazo pues la ficha de 8 millones de euros por temporada no será fácil de sostener ni de asegurar tampoco en un equipo europeo.



El destino más probable, ante ese escenario, es China, un mercado que se reactivará en la ventana de enero y que suele ser atractivo en términos de ingresos para jugadores veteranos como el colombiano.



La versión no es nueva y llegó a manejarse incluso antes del Mundial de Rusia, cuando el propio jugador descartó el cambio. Por ahora, según se ve en sus redes sociales, él no está pensando en un cambio drástico y se declara motivado con el inicio de la temporada en Francia, aunque no ha estado disponible para su equipo durante estos primeros encuentros de pretemporada.







La situación ha cambiado en los últimos meses, el mercado dicta sentencia y el posible cambio de equipo y de Liga para Falcao ha vuelto a ser tema de conversación.