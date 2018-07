Presidente de River: 'Llevarse a Quintero vale 25 millones de dólares'

Juan Fernando Quintero tuvo un gran Mundial con la Selección Colombia y, con razón, ya hay equipos que empiezan a preguntar por el futbolista. Sin embargo, Rodolfo D'Onofrio, presidente, afirmó a 'Fox Sports' que el volante colombiano está contento en River Plate y que seguirá en el segundo semestre con el conjunto millonario.

"Él habló sobre lo bien que estaba en River. Y le preguntaron después si quería volver a Europa. No fue lo primero que dijo. No saquemos de contexto. El chico dice que está bien acá. Pregúntales a todos los que están en el fútbol argentino si no piensan lucir la camiseta de los grandes de Europa", afirmó.



También, habló sobre lo que se viene para Quintero y River, que llegará a Estados Unidos para unirse a la pretemporada, en la que el club enfrentará a Millonarios este viernes a las 7:10 p.m.



"Quintero tiene los pies sobre la tierra. Va a jugar la Copa y nos dará grandes satisfacciones. Quintero va a jugar en River este semestre. Irá el domingo a Orlando y Gallardo le dirá que se ponga a trabajar. Va a seguir haciendo lo que hizo hasta hora. Es normal y natural lo que dijo de Europa.



Finalmente, el presidente del equipo de la banda cruzada de Argentina confirmó que si algún equipo desea llevarse a 'Juanfer' deberá pagar más de 25 millones de dólares.



"Está contento en River. Gracias a River y a cómo jugó, lo vio el DT colombiano. Demostró que tenía esa capacidad. A nosotros también. Y si se lo quieren llevar tiene una cláusula de salida de más de 25 millones de dólares".