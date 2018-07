'Nunca dejaríamos ir a James', afirma el presidente del Bayern Múnich

La continuidad de James Rodríguez en el Bayern Múnich está oficialmente asegurada. Y esta vez quien lo confirma es el propio presidente del club, Uli Hoeness, quien además dijo que no se ha pedido el regreso del colombiano al Real Madrid, equipo que lo cedió en préstamo.

"Real Madrid no nos ha pedido su regreso, pero incluso si lo hubiera hecho nosotros nunca lo dejaríamos ir. Tiene contrato hasta 2019. No tenemos ninguna duda que lo firmaremos permanentemente pero seguimos teniendo un año para hacerlo", dijo el directivo, en declaraciones que reproducen medios alemanes como SportBild.



Hoeness se refirió a casos puntuales de jugadores, empezando por el juvenil atacante canadiense Alphonso Davies, del Vancouver Whitecaps. "Está hecho. Brazzo (Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern) lo traerá a Philadelphia. ¿Que si lo he visto? No. Es el trabajo de Brazzo", comentó.



Respecto del futuro de Thiago en el club dijo que esa es pregunta para el entrenador, Niko Kovac. Sobre Boateng, dejó abierta la puerta a una posible salida: "La nómina es demasiado grande, tendremos que vender dos o tres jugadores. ¿Boateng al PSG? Si hay algo oficial lo diría, pero por ahora no hay nada", explicó en declaraciones que reproduce la cuenta @iMiaSanMia