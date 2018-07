¿Por qué iría Mourinho por Mina para reforzar a Manchester United?

El rumo de la posible salida de Yerry Mina del FC Barcelona y su probable llegada al Manchester United sigue siendo el tema en la prensa española, y particularmente en la catalana.

El diario Mundo Deportivo explica este viernes que el interés de Jose Mourinho en el colombiano no estaría tan lejos de la realidad pues su equipo, el Manchester United, tiene serios problemas en la defensa aunque cuenta con varios hombres en esa posición.



"Lindelöf no ha terminado de adaptarse, Bailly es un jugador muy irregular, Rojo pasó mucho tiempo lesionado y solo Jones y Smalling han ofrecido un rendimiento aceptable a pesar de no ser defensas ‘top’. A ello se añade la reciente baja de Blind", analiza el medio de Barcelona.



"Así, y con una Premier League cada vez más física, el técnico portugués quiere un central fuerte y con buen juego aéreo, algo que encaja al dedillo con Yerry Mina", añade el diario, para el cual es un hecho que el zaguero caucano, que llegó en enero de este año a la disciplina de Ernesto Valverde, está ya de salida.



La fortaleza en el juego aéreo ofensivo y defensivo, la poderosa zancada y el despliegue físico que mostró Mina en el reciente Mundial de Rusia tendrían a Mourinho analizando la opción de ficharlo, teniendo en cuenta que su precio, que rondaría los 25 millones de euros, no es demasiado alto para un club como el United.