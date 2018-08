'Quiero crecer como futbolista y necesitaba un cambio': Arias

Santiago Arias fue presentado este lunes como nuevo jugador del Atlético de Madrid y, como siempre se ha caracterizado, se mostró sobrio en sus declaraciones a la prensa, que lo ve como uno de los recambios en la defensa por el sector derecho.

"Quiero ir partido a partido. No se puede pensar ya en un título porque cada vez es más complicado. Hay una gran plantilla, con humildad hay que enfrentarse a todo", dijo el colombiano en sus objetivos con su nueva camiseta.

También habló de lo que podría ser su debut en el partido de la Supercopa, que será el próximo miércoles contra el Real Madrid: "No sólo me lo han dicho los compañeros, sino que yo también lo he visto. El Atlético es un equipo que siempre tiene los pies en la tierra y siempre quiere ganar objetivos, por eso hay que ir partido a partido", comentó.

Finalmente se refirió a lo que significa como colombiano jugar en el Atlético de Madrid, un equipo con historia favorable para los futbolistas de este país.

"Tuve la oportunidad de hablar con Falcao y me explicó todo, eso fue una de mis motivaciones. Quiero crecer como futbolista. Necesitaba un cambio", complementó.