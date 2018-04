Santos Borré: un gol cada 153 minutos y plena confianza de Gallardo

Las buenas actuaciones de Rafael Santos Borré en River Plate, a pesar de no ser titular indiscutible, son noticia en Argentina.

Este lunes el diario La Nación destaca que el delantero, quien compite en su posición con hombres destacados como Scocco, Mora y Pratto, aprovecha al máximo cada minuto en campo: "Durante 2018 solo fue titular en tres e ingresó en cinco (siempre después de los 20 del segundo tiempo) de los 13 partidos de River. Y su tarea la cumple con creces: ayer marcó su séptimo gol en 27 encuentros, de los cuales en 11 integró el equipo inicial y en siete fue reemplazado. Así, con 1071 minutos de juego, promedia un festejo cada 153 minutos".



El propio colombiano, en diálogo con La Nación, comentó: "De a poco me voy adaptando, conozco más a los compañeros y eso suma a la confianza. Me siento tranquilo porque vamos agarrando forma. Marcelo (Gallardo) sabe que cada jugador le puede aportar algo. Venimos trabajando muy bien, los que juegan y los que tenemos la oportunidad de entrar. Y la competencia interna la llevamos con tranquilidad, sabiendo que al que le toque estar debe aportar para que el técnico pueda decidir".



Según Borré, el DT Marcelo Gallardo le pide justamente lo que él ofrece: "Principalmente, que cuando los pasadores estén de frente a la defensa, trate de aprovechar mis movimientos con diagonales a las espaldas de los centrales e intentar recibir perfilado frente al arco", dijo.



Y la tarea se cumple a cabalidad: "Me encanta cómo se mueve en la última línea del rival y vive del gol, le gusta como a todos los delanteros. Su confianza le da aire al equipo y cuando juega lo aprovecha bien".



El diario argentino destaca que, por fuera de los duelos oficiales, "el colombiano también tiene tres tantos en los tres amistosos que jugó: le marcó a Boca en el 1-0 veraniego y anotó un doblete en el amistoso del pasado 24 de marzo que terminó 3-0 con la Universidad de Chile".



Diario La Nación-GDA