Valverde sobre Mina: ‘Lo hizo bien… Es un jugador con mucho futuro'

Yerry Mina volvió a ser titular después de dos meses viendo los partidos del Barcelona desde la tribuna. La noticia ya es suficientemente buena para él, que ha esperado pacientemente la oportunidad.

Reapareció en un duelo clave que terminó empatando 2-2 contra Celta el club catalán, con mayoría de suplentes entre sus inicialistas. Se trata de un equipo que parece tener la fórmula para golpear a los rivales más fuertes de La Liga, lo cual hacía aún más difícil el reto del colombiano.



Su propio DT, Ernesto Valverde, lo reconoció: “Sabía que era un partido complicado para un jugador que no viene actuando normalmente, ha estado bien”, dijo en declaraciones a DirecTV Sports.



Aunque Mina acusó la inactividad y se vio por momentos lento en los cierres y un poco acelerado en la salida al ataque, su DT no lo vio tan mal: “Ha estado bien y eso es bueno para él y para nosotros, porque es un jugador que tiene mucho futuro”, añadió.



A la pregunta sobre la preocupación por su falta de minutos justamente en el año del Mundial, Valverde explicó: “Sé que hay preocupación en Colombia por él, pero por su carácter se puede meter en el equipo”, apuntó.



La voz del jefe del banquillo tranquiliza, especialmente tras la dureza con la que se juzgó el papel de Mina en la cancha del Celta.



“No debe ser fácil salir de inicio en Vigo tras casi dos meses parado. Notó la inactividad y la falta de adaptación mostrando demasiadas dudas. Sufrió e hizo sufrir. Le puso ganas, eso sí”, comentó el diario Sport, que le dio 5 puntos de calificación.



“El partido se complicó cuando Sergi Roberto vio la tarjeta roja por sujetar a Iago Aspas que se iba solo hacia el marco de Ter Stegen. El de Reus se vio obligado a hacer la falta porque el Celta volvió a pillar a contrapie al Barça, tras irse alocadamente al ataque Yerry Mina”, escribió entre tanto Francesc Aguilar, del diario Mundo Deportivo.



Más benévolo fue el diario madrileño Marca, según el cual el colombiano aprovechó su oportunidad.



Lo bueno para Mina y para Colombia es que estuvo en los planes de Valverde, que jugó los 90 minutos y que de a poco va ganando experiencia en uno de los mejores equipos del mundo. Las fallas, producto de la poca continuidad, se pueden corregir. La clave es no perder confianza… ¡bajo ninguna circunstancia!