'Veía la opción de venir a Europa, es una gran oportunidad': Moreno

El colombiano Didier Moreno, nuevo jugador del RC Deportivo, ha asegurado que se toma como un "reto" la etapa que ha comenzado en el conjunto coruñés, que ha hecho realidad "la posibilidad" de que desembarque en el fútbol europeo, donde se le ha presentado, además, una "gran oportunidad".

El centrocampista desembarca en el Deportivo, campeón de Liga en el año 2000 y dos veces ganador de la Copa del Rey, en calidad de cedido por el Independiente de Medellín con una opción de compra para el equipo que militará esta temporada en Segunda División tras haber perdido la categoría el curso pasado.



"Lo que me hace venir es su historia, la grandeza que tiene. Es un anhelo, veía la posibilidad de venir a Europa y esta es una gran oportunidad, con un equipo que quiere recuperar su posición. Esperemos a final de temporada haber logrado el ascenso", comentó el jugador en su presentación.



Moreno indicó que le "atrae el gran proyecto que tiene el Dépor y su iniciativa de retomar su grandeza". "Se me hizo fácil tomar la decisión por el gran proyecto que hay, por lo que se quiere y por el objetivo al que se aspira y eso hizo que no dudara", dijo.



Prometió "no dar una pelota por perdida" y aportar "lo mejor" de él al Deportivo, al tiempo que adaptarse "lo más rápido posible" al fútbol español. "Es un reto para mí y espero estar a la altura y aprovechar esta experiencia", añadió el futbolista, que en Independiente de Medellín era el capitán.



El colombiano ya se integró a las prácticas y espera adaptarse lo más pronto posible:







Christian Santos acelera y Didier Moreno se estrena en Abegondo https://t.co/XouWmL8r7r pic.twitter.com/8tFkWtEbPQ — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 21, 2018



Moreno admitió que es "un jugador con carácter, aguerrido, fuerte físicamente" y que también puede "aportar mucho en la elaboración" del juego. Aunque inicialmente ha firmado por una temporada, su "idea", apuntó, es quedarse "mucho tiempo" en el Deportivo y "conseguir el objetivo de volver a Primera".