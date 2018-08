Los movimientos que requiere Mina para llegar al Manchester United

El defensa colombiano, Yerry Mina, cada vez está más cerca de llegar al Manchester United de la Premier League. Los directivos de los ‘Diablos Rojos’ ven excesiva la cifra que pide Leicester por Harry Maguire, quien le podría arrebatar la opción al colombiano de llegar al club y a tan solo nueve días del cierre de fichajes en Inglaterra, solo se ha concretado la compra de una de las cinco opciones requeridas por el técnico José Mourinho, el brasileño Frederico Rodrigues.



Según el medio inglés Sky Sports News, este miércoles los directivos del Manchester United desistieron de ejercer presión por la adquisición de Maguire, por quien se asegura, están pidiendo la elevada cifra de 90 millones de euros. A esto se le suma, la negación a la propuesta del Tottenham, quienes exigen 56 millones de euros por el central belga, Toby Alderweireld.



Publicación del diario español Sport, sobre Yerry Mina. Foto: Tomada de www.sport.es

Con este panorama, ningún zaguero, por el momento, se podría interponer en el camino de Mina a los ‘Diablos Rojos’. Equipo que, según declaraciones de su tío y representante, sería una prioridad para el colombiano: "Aún esperemos resolver y de manera afirmativa con el Manchester United. Claro está, en el caso de Lyon jugaría Champions League, y con el Everton estaría en un torneo regular como lo es la Premier League... En los dos casos habría recompra y opción para volver en algún momento al Barcelona”, sostuvo Jair Mina al periódico El Tiempo.

De las cinco peticiones solicitadas por Mourinho al culminar la temporada pasada, solo se oficializó la llegada del volante Fred, proveniente del Shakhtar Donetsk. Manchester City le arrebató a Jorginho, Fulham a Jean Michaël Seri, Tottenham exige bastante por Alderweireld y Gareth Bale es una opción casi imposible, puesto que en el Real Madrid reiteran que “ Bale no se vende, porque es fundamental en nuestro proyecto".



En respuesta a esto, el técnico portugués ha manifestado abiertamente que se encuentra desanimado por la falta de fichajes para su equipo: "Me harían falta dos jugadores más, pero creo que no podré contar con ello. Hace unos meses di a mi club una lista con cinco jugadores. Aún estoy esperando. Si no los tengo seguiremos peleando, trabajando y creyendo en los jugadores que tenemos", afirmó ‘The Special One’.



Publicación de El Tiempo sobre la situación actual del Manchester United. Foto: Tomada de www.eltiempo.com

Ante esta situación, y con el cierre del mercado de fichajes a portas, Manchester United centró su atención en Yerry Mina, por quien Barcelona pide una cifra cercana a los 40 millones de euros y quien, también, despertó el interés de Everton de Inglaterra y Lyon de Francia, después de su trascendental papel en el Mundial de Rusia.