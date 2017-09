Alfredo Morelos marcó doblete con el Rangers en la Liga de Escocia

Alfredo Morelos sigue destacándose con el Glasgow Rangers en la Liga de Escocia. Este sábado, el delantero cordobés se reportó con un doblete en el 4-1 de su equipo sobre Dundee, en compromiso válido por la jornada número cinco.

🐃🐃 @morelos2106 strikes again with another double. 7 goals in 5 games for #ElBufalo pic.twitter.com/mKIUsQ654O