"China lleva grandes figuras y tarde o temprano verá resultado": Ramos

Gustavo Adrián Ramos es un hombre muy reflexivo, que no toma decisiones en caliente y actúa sin pausa pero sin prisa. La desesperación lo hizo salir alguna vez del América de sus amores al fútbol de Venezuela ante la falta de oportunidades, pero entonces aprendió que la paciencia es la llave de las oportunidades.

En su paso por Santa Fe, un nuevo regreso al equipo 'escarlata' y finalmente el Hertha alemán, donde fue figura y se ganó a pulso el traspaso al Borussia Dortmund, Adrián aprendió a decidir el futuro a la misma velocidad que habla, con pausas que denotan seguridad.

Desde España, donde ya está radica con su familia, le contó a FUTBOLRED cómo ve la progresión del fútbol y de su propia carrera.

¿Qué lo hizo decidirse por llegar a un equipo como Granada, que está en una incómoda zona de descenso?

"Es una gran oportunidad, una Liga muy fuerte. Yo solo espero venir y tener continuidad para ayudar al equipo".



¿El descenso es más una presión que una motivación?

"Siempre que los equipos estén peleando por no descender habrá presión. El fútbol siempre tendrá presión, más cuando se puede perder la categoría, eso está dentro del juego y obliga a hacer siempre las cosas de la mejor forma".

¿Encontró una plantilla competitiva para defender la permanencia en Primera?

"Hay muchos jóvenes muy talentosos, se está trabajando duro para que el equipo empiece a sumar fecha tras fecha y así mantener la categoría".

¿Y quiénes serían sus socios, sus apoyos en Granada?

"Yo espero que el equipo pueda trabajar colectivamente para hacernos más fuertes, más allá de las sociedades. Con el trabajo vamos a ver qué jugador se destaca, será uno más que otro, con el trabajo se verá. Ahora es sólo empezar a trabajar".

¿Seis meses son suficientes para que usted pueda salvar al equipo del descenso?

"No lo veo así. Vengo a aportar mi trabajo. No espero que un solo jugador pueda hacer todo el trabajo. He dicho, hay es que empezar a sumar, que es lo que necesita el equipo".

¿Por qué perdió el rol protagónico en Alemania?

"No es una mentira que no he jugado mucho en los últimos dos años y ya no quería eso, todo jugador quiere estar en la cancha cada ocho días y en mi posición era difícil por la competencia que tenía, con jugadores en muy buen momento. Más allá de que hiciera las cosas bien, no tenía minutos y por eso había que tomar decisiones. Opté por esta y esperamos que sea acertada".

¿Influye la edad y el surgimiento de tantos talentos jóvenes?

"Depende de lo que quisiera cada técnico, lo que quisiera explotar más allá de si es joven o de más edad. Yo creo que vi que no tenía muchas posibilidades de jugar y tampoco puedo ser necio, pero quiero jugar aún y se ha dado esta oportunidad".

¿Qué le dejó su paso por Alemania?

"Maduré mucho como persona y como futbolista y aprendí mucho de la cultura alemana. Me voy agradecido, le he dicho ya al Hertha y al Dortmund que me siento agradecido por darme la oportunidad de jugar. Ahora solo tengo que pensar en mi presente, volver a jugar y ayudar al equipo en la situación en la que está".

¿Dónde se ve en seis meses?

"Ahora solo pienso en jugar acá. Está la posibilidad de ir a China. Veremos qué pasa, si todo sale bien iremos allá. En fútbol nada está escrito. Ahora solo pienso en jugar y ya veremos qué viene".

En todo caso, una oferta de 12 millones de euros es difícil de rechazar…

"Sí, mostraron mucho interés pero ahora solo pienso en el presente, poder jugar y hacer las cosas bien".

¿Qué opina del fútbol chino?

"Están llevando buenos jugadores, tienen que mejorar mucho y lo están haciendo bien".

¿Cree que más que competencia puede ofrecer un paraíso de retiro?

"Cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Para nadie es raro el poder económico de China y cada uno toma su decisión de acuerdo a lo que quiere, que es muy respetable. Igualmente seguirán mejorando su fútbol porque hay jugadores para hacer una liga competitiva. Creo que más allá de todo lo que pasa ahora, están llevando grandes figuras y tarde o temprano se van a ver los resultados".

¿Ha hablado con los colombianos que ya están en China?

"No he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Estuve una temporada por allá y sé que todo es muy distinto, la infraestructura es muy diferente a la de Colombia, pero ya llegará todo en su momento. Ahora pensamos en venir a Granada y disfrutar de esta experiencia".

¿Y a la familia le gusta la idea de ir a China?

"Eso lo decido yo, soy responsable de ver qué es lo mejor para mi familia".

¿Qué tanto quedó del chico flaquito al que se le cerraban las puertas en Colombia?

"Yo hice mi recorrido, en la vida uno tiene que luchar por lo que quiere y eso es lo que he hecho hasta hoy. Son etapas de la vida, hay que ser fuerte y superarlo, luchar por lo que uno quiere".

¿Cómo está viviendo lo que pasa en el América?

"Gracias a Dios América volvió, todos los hinchas estamos muy contentos y esperamos un buen arranque".

¿Cuando volverá a ponerse esa camiseta?

"Como jugador siempre he pensado en eso, todo en su momento".

¿Será cuando llegue la hora del retiro?

"Sí, sería bonito volver al equipo que me formó y por el que uno lucha. Esperemos que pase el tiempo, llegará el momento, hay que disfrutar el ahora".

Adrián Ramos, en cifras

- 31 años cumplió el 22 de enero pasado el delantero de Santander de Quilichao (Cauca).

- 3 títulos ganó en su carrera: campeón de Liga en Colombia con América y campeón de Supercopa Alemania con B. Dortmund en 2014

- 5 equipos tuvieron a Ramos antes de Granada: América, Trujillanos (VEN), Santa Fe, Hertha Berlín y Borussia Dortmund.

- 105 goles ha marcado durante su carrera deportiva.

Jenny Gámez A.

Editora Futbolred

@jennygameza