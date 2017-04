Cuadrado, premiado como el jugador más importante de Juventus en marzo

Juan Guillermo Cuadrado fue escogido este domingo como el jugador más importante de la Juventus italiana en el pasado mes de marzo. Así lo decidieron los aficionados del equipo turinés, al reconocer lo hecho en la ‘vecchia signora’.

El extremo nacido en Necoclí (Antioquia) fue votado por los aficionados como el ‘MVP del mes’, correspondiente a lo hecho en marzo, según registra la web oficial del club italiano, que lidera la Liga con sobrada diferencia sobre sus rivales.

Prepartita e 👏👏👏👏 per @Cuadrado "MVP of the Month Powered by @EA_FIFA_Italia https://t.co/Uh3Jv3bDDx pic.twitter.com/3LWQSC0PTe