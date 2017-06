'Daré todo en Rangers para estar en vista para la Selección': Morelos

Alfredo Morelos es un delantero colombiano, que a punta de su talento goleador se ha hecho nombre en las Ligas de Europa. Dejó su impronta en el fútbol de Finlandia con el HJK Helsinki, club en el que actuó una temporada (2016-2017) y dejó su sello de artillero y figura. También hizo parte de la Selección Sub-20 de Colombia.

Ahora, el deportista, de 21 años, y oriundo de Cereté (Córdoba) espera mostrar todo su potencial futbolístico con el Rangers, de Escocia, conjunto en el que actuará en las próximas tres temporadas.

Morelos Aviléz habló en una charla extensa con FUTBOLRED sobre sus metas con su nuevo club, de lo agradecido que está con el HJK Helsinki y de lo que anhela en un futuro muy cercano y hasta de cosas bastantes curiosas.

¿Cómo se dio su llegada al Rangers, de Escocia?

“La llegada se da de la buena actuación que tuve en el HJK Helsinki, fue un 2016-2017 de la mejor manera, se hicieron las cosas bien, éste equipo ofreció una opción para comprarme y se dio el paso. Estoy contento de estar aquí, una gran institución que se caracteriza por su hinchada y los grandes torneos europeos que juega”.

En su cumpleaños 21, se tomó esta foto con la bufanda de su nuevo equipo. Tomada de Instagram: @alfredomorelos30.

¿Era hora de cambiar de equipo, de pasar a una mejor Liga en Europa?

“Sí, claro. Se hizo una buena temporada, demostré mis condiciones, mi talento, mi juego en Finlandia, de ser goleador también. Era hora de cambiar el aire a un fútbol más competitivo y de más calidad; de más competencia. Estamos para jugar a un buen nivel y se da la opción en Escocia, estamos hablando de un fútbol europeo muy bueno que se destaca más que el balompié finlandés. Es un paso grande para mi carrera, espero hacer las cosas de la mejor manera, daré todo para estar ahí en vista para la Selección, tener una convocatoria a la de mayores, esa es la idea”.

¿Cómo se ha sentido en Rangers, cómo lo recibieron sus nuevos compañeros y entrenador?

“Me han recibido de la mejor manera, desde que vine a Glasgow me recibieron muy bien, hice los exámenes médicos; el técnico me dio la bienvenida y me manifestó que estaba muy contento de que yo estuviera aquí en el club. Estoy contento, la hinchada es súper grande, apoyan a los jugadores y me han brindado sus mensajes de apoyo. Pinta todo muy bien, espero el jueves estar en competencia, estar concentrado, hacer las cosas bien cuando tenga la oportunidad de jugar”.

¿Qué ha sido lo más difícil para usted desde que llegó a Rangers, cómo va con la adaptación?

“Lo más difícil, la adaptación. En Finlandia eran canchas sintéticas y acá en Escocia es cancha natural, es un poco el cambio, lo siento. Acostumbrándome poco a poco, en cada entrenamiento voy cogiendo el ritmo con el equipo, me estoy sintiendo muy bien. Estoy adaptándome, acoplándome al equipo para ganarme un lugar en la titular”.

¿Si conocía usted de la Liga de Escocia, del Rangers?

“Cuando ya sabía que se iba a dar mi paso a Ranges empecé a mirar la historia del equipo, lo importante que es la institución. La verdad es un equipo grande aquí en Escocia, es algo increíble lo que se vive aquí en Glagow, Rangers es uno de los equipos más atractivos, me siento contento de estar en uno de los mejores clubes de este país. Tengo que demostrar mi fútbol, mi talento y mis goles, dar todo en la cancha”.

El oriundo de Cereté (Córdoba) ya se entrena con Rangers y confía en ganarse un lugar en la titular. Foto: tomada de Instagram: @alfredomorelos30.

¿De lo vivido hasta ahora en Escocia, qué diferencias ha visto con respecto a la Liga de Finlandia?

“La Liga finlandesa me ayudó mucho a mostrar mis características de juego, mi fútbol, mi condición de goleador, pero aquí es otro nivel diferente, el fútbol es más rápido, más fuerte, la transición de pelota a ataque, hay que defenderse bien. Un fútbol más dinámico y visto por mucha gente, más que en Finlandia. Se va a tratar de hacer todo muy bien en cada partido, estoy feliz, ansioso de jugar mi jugar mi primer partido y motiva que el estadio vaya estar lleno en cada partido, con 50.000 espectadores, algo que no se veía en Finlandia. Quiere sentir eso de la cancha, para saber cómo es la presión y acostumbrarme a eso también”.

Usted en Helsinki era la figura del equipo, titular indiscutible, el goleador, ahora en Rangers será a otro precio…

“En Helsinki fue algo maravilloso para mí, era el principal en el equipo titular. Aquí en Rangers va a ser un poco más competitivo, porque hay jugadores con bastante experiencia, que son futbolistas de selecciones. Pero el cuerpo técnico conoce mis características de goleador, pero eso lo tengo que demostrar cada día y si trabajo bien, mi oportunidad me va a llegar; cada compañero acá se entrena para jugar, pero yo también voy a estar preparado”.

“No me sé el nombre completo de los compañeros, está el mexicano Eduardo Herrera, que ha jugado en selección y tiene una buena trayectoria deportiva y es goleador. Jugamos en la misma posición y va a ser un duelo interesante. Va a ser un poco difícil, pero no imposible, me estoy entrenando de la mejor manera para pelear un puesto”.

¿Cuáles son sus metas con Rangers a corto y largo plazo?

“Mis objetivos es hacer las cosas bien, marcar goles con el equipo en los respectivos torneos que enfrentemos, hacer todo muy bien y buscar un cupo en la Selección”.

Y hablando de Selección Colombia, si bien está en la Liga de Escocia, le da un aliciente que José Izquierdo, quien juega en Bélgica, haya sido llamado por su poder goleador y usted está teniendo buenas actuaciones en las últimas temporadas...

“Acá es mucho mejor que la Liga de Finlandia, es más visto. Puede ser un poco más fácil que se pueda dar la posibilidad, estoy confiando en que eso pueda llegar. Yo voy a tratar de hacer todo muy bien para estar preparado para el llamado, porque sé qué va a pasar”.

El delantero colombiano tuvo su primera visita al Ibrox Stadium, cancha donde juega Rangers. Foto: tomada de Instagram: @alfredomorelos30.

Usted lleva ya tiempo en Europa, ¿cómo le va con el idioma, o cómo se defendió en Finlandia y ahora en Escocia?

“En Finlandia hablan el finés, es un idioma muy difícil, aprendí unas cosas. Voy aprendiendo poco a poco el inglés, digo lo básico. En Rangers voy a tomar clases de inglés seriamente, voy a tener el tiempo de estudiar y prepararme”.

¿Qué curioso se ha encontrado en Escocia?

“La gente es muy chévere, lo tratan muy bien. Lo extraño es que los hombres acá usan falda, no creo que yo use eso (entre risas), si bien es una tradición de acá”.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos