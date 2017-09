El 'Búfalo' que conquista Escocia: Alfredo Morelos, figura en Rangers

Goles y buen fútbol, esa ha sido la carta de presentación de Alfredo Morelos desde que arribó esta temporada al Rangers, de Escocia. El delantero cordobés no para de inflar las redes contrarias en esa Liga del Viejo Continente: lleva 5 dianas en los mismos partidos en el torneo escocés y dos más en Copa de ese país. Aplausos y más aplausos para Alfredo, quien con trabajo silencioso deja el nombre de Colombia muy en alto.

Si fuera poco, esos números ya le permitieron adjudicarse el título como el ‘mejor jugador del mes’. Los hinchas del Rangers ya le tienen cariño y, él, con su dedicación y humildad, responde a esas muestras de afecto.

FUTBOLRED tuvo la oportunidad de hablar con el jugador, de 21 años, se mostró muy contento con su presente en el club de Escocia, pero sueña con más. No se pone límite, el techo es muy alto. La Selección Colombia es su objetivo a corto plazo y hasta se refirió a la próximos partidos de la 'tricolor' en la Elimiantoria rumbo a Rusia-2018.

¿Usted se imagina un inicio de temporada así con el Rangers, cinco goles en la misma cantidad de partidos?

“Se empezó de la mejor forma, fue una pretemporada muy dura y me preparé bien. Ya lo fue el inicio de la Liga, todo fue saliendo bien, los partidos amistosos, me estoy adaptando bien al equipo y eso se ve reflejado en la cancha. Todo me estoy saliendo bien, me están saliendo de la mejor manera”.

Esos números que lleva hasta ahora con el Rangers en Liga ya le permitió ser nombrado como jugador del mes, ¿cómo tomó esa distinción pues lleva poco tiempo en ese país?

“Me siento muy contento, se me han dado las cosas de la mejor manera, ha sido gracias a la continuidad que he tenido, he venido actuando siempre de titular, se me han dado los goles y el trabajo que estoy haciendo están dando esos frutos: estar en el mejor once del mes. En el equipo estoy muy feliz porque me han acogido bien y el ‘profe’ también. Ser nombrado el jugador del mes también es algo interesante que es una fuerza y una motivación para seguir haciendo las cosas bien”.

¿Cómo va con la adaptación, por lo que vemos ha sido fácil en el tema de sus actuaciones, ha sido así?

“Ha sido un inicio muy bien, me he adaptado bien, me han acogido bien, poco a poco me estoy conociendo más con los compañeros. Estos partidos que hemos jugado hemos tratado de conocernos más, de conocer sus características, la verdad estoy contento, espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera y conseguir muchas cosas; crecer como jugador, seguir haciendo goles y buscar un cupo en la Selección Colombia”.

Se adelantó al tema de la Selección… Con su buen presente en Rangers y sus actuaciones con el Helsinki le dice a Pékerman: aquí estoy para cuando me necesite…

“Me estoy entrenando bien porque el ritmo acá, el fútbol de Escocia, es más dinámico, se corre más, el fútbol es agresivo, potente, me estoy preparando bien en los entrenamientos y ya en los partidos lo estoy haciendo bien. Mi mentalidad es hacer las cosas bien, esperando un llamado. Estoy con mucha tranquilidad, confío en seguir haciendo todo bien”.

La Liga de Escocia acá en Colombia podría ser considerada como de segundo nivel si se mira las otras competiciones en Europa, pero cuéntenos cómo es en cuanto a competitividad…

“Es un ritmo muy diferente con respecto al que jugaba en Finlandia, un fútbol más dinámico, fuerte, el juego aéreo, se juega intenso. Para jugar 90 minutos hay que estar bien preparado, los equipos son competitivos, la mayoría, es bueno estar en un fútbol así de alta competencia. Cuando ya se dé la oportunidad en la Selección estar bien preparado en ritmo, es algo emocionante para uno como futbolista; es agradable estar aquí en Rangers”.

Con su desempeño ya se ganó a la hinchada del Rangers, ¿qué le dicen los fanáticos del equipo por sus goles y buenos compromisos?

“Es algo emocionante. La hinchada es muy grande, siempre nos acompaña donde vayamos a jugar, siempre llenan el estadio. Es maravilloso cada vez que salgo a un centro comercial es tranquila, saluda, piden una foto, un autógrafo, es agradable. Lo apoyan a uno y lo quieren, eso lo hace el trabajo de uno en la cancha y le de todo su cariño y respaldo cuando uno lo necesite”.

¿A usted lo apodan el ‘Búfalo’, los seguidores del Rangers ya lo llaman así o le tiene otro sobrenombre?

“Ellos no sabían ese apodo, pero veo ya a muchos de ellos en Twitter: el ‘Búfalo’. Ya poco a poco van sabiendo sobre mi apodo, yo pienso que la mayoría de la hinchada sabe que me dicen así. Esperemos seguir actuando de la mejor manera para que sigan conociendo un poco más”.

Usted no tiene el ‘cartel’ de Falcao García, de James Rodríguez o de Juan Guillermo Cuadrado, pero con sus actuaciones silenciosas ya se ganó un nombre en el fútbol de Europa, está dando de qué hablar sobre todo para la gente que no lo conoce…

“Salí de 19 años en Colombia y no tuve tanta oportunidad en el fútbol de allá, fueron dos temporadas que estuve con Medellín pero no era un jugador que estuviera en competencia, no tuve muchos partidos. Cuando se dio lo del Helsinki la gente fue conociendo más de mí, di de qué hablar; esperemos seguir haciendo las cosas bien en el Rangers y así me la gente en Colombia me va a conocer más, si uno va a la Selección lo van a reconocer más a uno; esa es la mayor mentalidad que tengo ahora a corto plazo, quién quita a un Mundial también con la Selección, todo puede pasar, estamos muy contentos del día a día que se está viviendo”.

La Selección...

Usted habla mucho de la ilusión de ser llamado a la Selección, si lo convocan duro Paraguay o más fuerte Perú

“Paraguay. Se ha caracterizado por ser una lesión muy fuerte y más si son en casa de ellos. Igualmente, Colombia es un equipo fuerte, tanto de local como de visitante se hace sentir. La selección tiene jugadores de nivel y eso puede pesar para traerse las victorias”.

Seguimos hablando de las Eliminatorias, ¿ve usted a Argentina fuera del Mundial, eliminada?

“Risas. No lo pensaría, pero puede pasar, en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa. Hay que esperar los resultados de las próximas fechas para ver cómo se da todo, pero puede pasar”.

Volviendo de nuevo al Rangers, ¿fue un duro golpe haber quedado eliminado en los ‘play-offs’ de la Champions?

“Fue duro, no nos esperábamos eso, confiábamos en llegar a la fase de grupos. Logramos tener un resultado en nuestra casa, pero en la vuelta el otro equipo se hizo fuerte y nos hizo dos goles y eso nos eliminó. En ese partido, la vuelta, no logré terminarlo porque tuve un problema en la rodilla”.

Morelos fue destacado como el jugador del mes de agosto por los hinchas de Rangers. Foto: tomada de Instagram: @alfredomorelos30

Tras esa eliminación, todo está enfocado en salir campeón en Liga y Copa con el Rangers…

“Claro, estamos preparándonos de la mejor manera, esa es la mentalidad del grupo. Estar en los primeros lugares y ganar los torneos. En la Liga vamos de cuartos, a tres puntos del primero, y también estamos mentalizados en la Copa que se juegan los octavos de final. Ganar un título es algo maravilloso, estamos motivados todos porque el día a día que se vive en el equipo, ya estamos pensando en el próximo partido”.

