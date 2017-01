"Es triste dejar Nacional, pero viene un nuevo reto": Orlando Berrío

Flamengo, a través de sus redes sociales, presentó a Orlando Berrío como su cuarto refuerzo para 2017. Después de unos días de negociaciones entre el conjunto brasileño y Atlético Nacional, se confirmó el cambio de rumbo del extremo.

Hacerlo no será fácil, sin embargo, el cartagenero cuenta con el cariño de la afición del campeón de América y el apoyo incondicional de su familia, para triunfar en el ‘rubro negro’ de Río de Janeiro.

¿Qué puede decir de Flamengo?

“Es el equipo con la hinchada más grande de Brasil. Espero llegar a trabajar con disciplina, humildad y dedicación, porque el resto se da en la cancha. Es un fútbol que muchos admiramos y del que espero aprender”.

¿Considera usted que era el momento indicado de salir de Nacional?

“Me siento preparado; he aprendido mucho y me llevo conocimientos. Día a día, se va a ir mostrando el camino, pero solo Dios, el fútbol y la vida dirán si era el momento de asumir este reto. Quiero dejar el nombre de Nacional en alto y demostrar por qué salgo de esta manera”.

¿Qué representa para usted Nacional?

“Mi corazón está con el equipo, estoy muy agradecido porque me brindó todo lo que soy como profesional y como persona: una íntegra y con valores. Le agradezco al club porque le debo mucho y me voy con la frente en alto, entregué todo de mí y no me ahorré ni una gota de sudor”.

¿Cuál es su mensaje para los hinchas ‘verdolagas’?

“Muchas gracias por el apoyo que nos dieron siempre, tanto en los buenos momentos como en los adversos. Por ellos, los que nos apoyaron y creyeron en nosotros, salíamos a dejarlo todo en la cancha. Les agradezco por ese aliento incondicional”.

¿Cómo fue la despedida de los compañeros?

“Me despedí como era, mirándolos a los ojos. Gracias a ellos es que me fue como me fue, por esa exigencia que cada uno puso en la cancha. Por eso, fortalecí y mejoré mis cualidades. Les deseo lo mejor porque son muy valiosos. Me voy con la alegría de un nuevo reto y de llegar a una institución como Flamengo, pero un poco triste por dejar mi casa”.

¿Tuvo la oportunidad de hablar con el profesor Reinaldo Rueda?

“Sí, le escribí un mensaje agradeciéndole por todas y cada una de sus enseñanzas y palabras, por su conocimiento. También lo hice con Juan Carlos Osorio, al que no puedo dejar de mencionar como un artífice de lo que estoy viviendo, por traerme a Nacional”.

¿Qué recuerdo se lleva de Nacional?

“Ser campeones de la Copa Libertadores estará en mi corazón y memoria toda la vida. Y ese gol contra Rosario Central (de Argentina) es algo inolvidable y que nos ayudó en seguir en camino al título tan anhelado”.

Redacción Futbolred

Medellín