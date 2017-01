"Haberme quedado en el Mónaco ha sido la mejor opción": Falcao

El 2016 será un año para el recuerdo de Radamel Falcao García, pues después de dos años para el olvido en materia futbolística, el colombiano volvió a estar entre los goleadores del fútbol mundial.

El colombiano habló con diario ‘Record’, de Portugal, sobre el año que finalizó, las expectativas para el que llega y su buen paso por el balompié de ese país.

“Indudablemente Mónaco ha sido la mejor opción. El poder jugar continuamente, cada tres o siete días, me ha permitido sumar muchos minutos, tener sensaciones de juego, de ritmo, de asimilar lo qué es un partido oficial. En el transcurso de los últimos días me he sentido mucho más cómodo, todo ha sido más natural”, señaló el colombiano.

Sobre el 2017, ‘El Tigre’ no quiso ahondar mucho, pero sabe que puede seguir en la misma racha, pues es uno de los protagonistas del equipo del Principado.

“Estoy muy ilusionado, con mucha expectativa para esta temporada, trabajo con esa mentalidad. Esperamos que los resultados sean grandes, no quiero decir nada para no poner límites pero espero que sean muy buenos”, señaló al diario Record de Portugal, país en el que también fue ídolo jugando para Porto.

Finalmente, García Zárate se refirió a su pasado en el Porto, club en el que salió como ídolo y en donde compartió con grandes jugadores, como James Rodríguez y Fredy Guarín.

“Estoy muy identificado con Porto. Fue clave para mi carrera, me hizo crecer como jugador. Jesualdo Ferreira me enseño muchísimo, hasta ese momento no había tenido un entrenado que me enseñará los deberes de un delantero. Luego Villas Boas nos enseñó a ganar”, puntualizó.

Redacción Futbolred