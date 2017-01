"Lo que a mí me faltan son títulos con Monterrey": Dorlan Pabón

Dorlan Pabón fue uno de los jugadores más importantes en Monterrey, de México, en el 2016. Ahora, el colombiano adelanta la pretemporada de cara al 2017, en el que buscarán ser campeones luego de cinco años sin alzarse con el título de la Liga.

“Lo que a mí me faltan son títulos con Monterrey. Creo que es importante porque esta institución me lo ha brindado todo. Durar años y no ganar nada es un fracaso, pero este semestre debemos ir por el todo”, señaló Pabón en conferencia de prensa.

Desde su arribo en el 2014, el delantero antioqueño se ha convertido en un jugador importante en el frente de ataque, pero no ha podido alzar ningún título.

También, Dorla aseguró que tuvo algunas ofertas, pero que decidió quedarse porque quiere seguir haciendo historia con los ‘rayados’.

“Yo hablé con Antonio Mohamed (técino) porque habían equipos interesandos, pero irse así como así es duro, pues hay cariño de los hinchas y por la institución. Esperamos ganar todo con este plantel en este año”, sostuvo el delantero.

Uno de los jugadores con quien mejor se ha complementado desde que llegó a México es con Edwin Cardona, el volante colombiano que no tuvo una actuación destacada en este último semestre.

“Yo a Edwin Cardona lo veo motivado, concentrado y yo sé que en este semestre la va a ’romper’ porque es un gran jugador. Él es una pieza muy importante para el equipo”, finalizó Pabón.

Redacción Futbolred