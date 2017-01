"Me gusta que Brujas se fije en los jugadores colombianos": Izquierdo

José Heriberto Izquierdo está enchufado con el gol en el Brujas, de Bélgica. El miércoles anterior le dio el triunfo a su equipo 2-1 sobre Waasland-Beveren y gracias a esa victoria su equipo está en el primer lugar de la Liga de ese país.

El delantero, de 24 años, vive un buen presente y espera que ese se mantenga durante todo el 2017. José Heriberto sueña con éxitos y logros con el cuadro azul y negro.

“Contento por la actuación, los goles siempre generan confianza y lo motivan a uno a seguir trabajando. Esperemos que este 2017 sea un gran año y Dios quiera volvamos a quedar campeones”, sostuvo Izquierdo en charla con FUTBOLRED.

El exDeportivo Pereira espera continuar con el mismo nivel goleador. En la actual temporada lleva 7 goles en la Liga, anotó 1 en Copa de Bélgica y se reportó con una diana en la Champions League. Los números espera aumentarlos, pero lo más importante, es ayudar a su escuadra a la consecución de los objetivos.

“Se han hecho 7 goles en la competición, han sido anotaciones importantes que le han aportado al equipo en la consecución de los puntos. Espero seguir manteniendo el nivel y aumentarlo para poder aportarle más al equipo y ayudarlo a conseguirlo los objetivos que tenemos”, agregó.

Y es que con sólo la Liga en juego, pues quedaron por fuera en la Liga de Campeones y en la Copa belga, ese será su mayor meta: ganar el trofeo.

“Espero ganar el título con el equipo otra vez, esa es la meta que nos propusimos ya que no estamos ni en Champions ni en la Copa de Bélgica. Ojalá podamos levantar el trofeo y en lo personal hacer la mayor cantidad de goles que se pueda, estar siempre protagonista y ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, fue enfático Izquierdo.

Izquierdo (der.) junto a su compatriota Helibelton Palacios, en uno de los entrenamientos de Brujas. Foto tomada de https://www.instagram.com/joseizquierdo7/.

Ahora, Izquierdo Mena ‘no está solo en Brujas’, pues tiene la compañía de Helibelton Palacios, quien llegó en el mercado de invierno procedente del Deportivo Cali. Sobre cómo ha sido el trato con el lateral desde su arribo, el artillero confesó que le ha ayudado en su adaptación. Izquierdo se muestra muy orgulloso en que su equipo le apueste al talento de los jugadores colombianos.

“Helibelton es una gran persona y futbolista también. Por los méritos que hizo llegó a esta institución, lo he tratado de guiar en todo, sabe que tiene un apoyo en mí y lo que necesite voy a estar para colaborarle, para tratar de que la adaptación sea más sencilla y más fácil.

Que haya un compatriota colombiano acá para ayudarle será más fácil su adaptación y mejor aún que cuando ya esté adaptado va a llegar Mera (Germán); van a estar los dos juntos y luego va ser la misma historia, él va a ayudarlo. Eso de que el club haya contratado jugadores colombianos me gusta, por todo lo bueno que hemos hecho en esta institución y ahora viene la historia de Helibelton y de Mera; espero que sea una historia feliz”, complementó.

El de 1.71 metros se ilusiona con que Helibeton pueda marcar rápidamente un tanto con la camiseta de Brujas para armar 'tremenda' celebración en el campo.

“Ojalá que Helibelton debute rápido con el gol para ver que baile nos inventamos para contagiar al grupo con el sabor colombiano (risas)”, expresó José.

Izquierdo es figura en el Brujas, los hinchas lo aman y lo respetan. En el Jan Breydelstadion los fanáticos corean su nombre sin cesar. Ese fanatismo por él ha causado tanto furor que hasta una familia en Bélgica decidió ponerle a su bebé: Izquierdo. Para él, es un motivo de orgullo ese tipo de acontecimientos.

“Le colocaron al niño el nombre de Izquierdo, según los padres fue en honor a mí. Me mandaron una camiseta para que se las firmara y una tarjeta de nacimiento. Hasta hay un video del porqué le pusieron ese nombre. La verdad no me lo esperaba, es algo loco, raro, pero que te motiva que no es simplemente fútbol, sino que abarca muchas cosas a nivel social”.

Una foto publicada por José Izquierdo (@joseizquierdo7) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 11:57 PST

El pereirano, como todo futbolista, sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia. Espera que la oportunidad le pueda llegar pronto.

“Ese es un sueño de todo jugador, representar a su país. Yo solo trabajo y espero que algún día llegue la oportunidad”, concluyó José Heriberto.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos