"Me siento muy bien, sueño con ganar un título este año": Falcao

El buen momento por el que pasa Radamel Falcao García y su reconciliación con el gol, dirigió al Mónaco a una nueva final en el fútbol francés, esta vez por la Copa de la Liga, tras vencer 1-0 al Nancy, el pasado miércoles.

Ese aporte goleador del colombiano corresponde al apoyo que le brindó el conjunto del Principado cuando el delantero pasaba de lesión en lesión, según declaró este viernes el mismo jugador en conferencia de prensa.

“Todo el mundo me ayudó en el club, agradezco a todos. Mi objetivo es dar lo mejor de mí en cada partido. Me siento muy bien, necesito partidos seguidos para sentirme aún más en forma”, manifestó.

Pero esa continuidad que pide el delantero samario con el club, en el cual dice estar “feliz”, va más allá y ahora aspira a celebrar al menos un campeonato en el 2017, teniendo también la Liga en la mira.

“Estoy feliz en el Mónaco, es un placer jugar con mis compañeros de equipo. Sueño con ganar un título este año”, dijo Falcao, quien aclaró que “somos realistas, en la Liga se juegan más de 38 partidos, debemos mantener nuestro impulso para intentar obtener el título”.

Sus declaraciones se dan previo a la jornada 22 de la Liga, en la que Mónaco visitará el próximo domingo, a partir de las 3:00 p.m., al París Saint-Germain, rival que destacó el ‘9’ de la Selección Colombia.

“PSG es un equipo fuerte que juega las cuatro competiciones, lo respetamos porque ganó 11 títulos en 3 años. Para ganar la Ligue 1 el equipo debe ganar cada fin de semana, este juego es importante, pero no decisivo”, sostuvo.

Falcao fue preguntado también por lo cerca que estuvo recientemente de emigrar al fútbol chino, una operación que finalmente se frustró.

"No es fácil rechazar las ofertas de China. Pero por tres veces dije que no iba allí. No es fácil tampoco para el club, que rechazó mucho dinero, pero siento que esta temporada es importante para mi carrera, para el equipo", aseguró el 'Tigre'.

Finalmente, negó que decidiera continuar en Mónaco para poder seguir entrando en los planes de su equipo nacional. "El seleccionador colombiano llama a jugadores que juegan en China. Mi único argumento es que sueño con ganar algo con el Mónaco", recalcó.

Redacción Futbolred