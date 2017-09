'No soy de esos jugadores, me sentí mal por lo que hice': Cardona

La segunda fecha de la Superliga de Argentina mantuvo a Boca Juniors en los primeros lugares de la tabla de posiciones, tras sumar su segunda victoria del torneo, al vencer 0-1 a Lanús. En ese compromiso, uno de los jugadores señalados por la prensa fue el colombiano Edwin Cardona.

El volante, que lleva la camiseta ‘10’ del equipo bonaerense, cometió una fuerte entrada contra Lautaro Acosta, futbolista de Lanús, en una jugada en la que el árbitro Fernando Echenique le mostró la amarilla a pesar de que muchos pedían la expulsión.

¿ERA PARA ROJA?#SuperligaxFOX | Edwin Cardona le dejó la pie al "Laucha" Acosta en la mitad de la cancha y vio solo la amarilla pic.twitter.com/EO7wCHqRbl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de septiembre de 2017

Sin embargo, Cardona aseguró que no hubo mala intención en la agresión a Acosta: “Así es el fútbol. Una jugada divida y nada más. Me voy mal porque no soy de esos jugadores. Fue una jugada en la que el balón quedó ahí y se dio. Creo que el tema de la cancha influyó mucho. Ya le pedí disculpas a él, me sentí mal por lo que hice”.

Además de la pierna fuerte que mostró Edwin, el talentoso mediocampista también tuvo la posibilidad de anotar en un tiro libre, pero el travesaño le negó la posibilidad.

¡EL TRAVESAÑO LE DIJO NO!#SuperligaxFOX | Edwin Cardona avisó nuevamente de tiro libre y estuvo a punto de marcar el primero del encuentro pic.twitter.com/O2mkGASDOt — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de septiembre de 2017

Señoras y señores, Edwin Cardona 👌 pic.twitter.com/RAk0CDDaZn — Hinchas Xeneizes 12D (@HinchasXeneizes) 11 de septiembre de 2017

Redacción Futbolred