Operación Brasil: un difícil comienzo para los futbolistas colombianos

El inicio del 2017 empezó con un éxodo de futbolistas colombianos al fútbol brasileño, el mejor del continente y en el que hay competencia de máximo rigor por sus buenos deportistas.

Sin embargo, los ‘cafeteros’ que llegaron al país de la samba no han tenido ni demostrado el gran nivel con el que salieron del rentado local y por el que fueron acreedores de una plaza en este prestigioso país futbolero.

Miguel Borja llegó ovacionado por el público del Palmeiras tras ser galardonado como el mejor jugador del continente, pero no ha podido revalidarlo con goles. A pesar de que inició celebrando con el ‘verdao’-anotó dos goles en sus dos primeros partidos- su producción ha ido bajando y solo ha podido marcar dos goles más en nueve encuentros.

Este fin de semana, en Brasil se habló de una polémica porque el jugador solo ha jugado los 90 minutos en dos partidos, los demás siempre ha sido sustituido o no ha iniciado como titular.

Otro futbolista que salió de Nacional por la puerta grande fue Orlando Berrío, quien tuvo importantes actuaciones con el ‘verdolaga’. No obstante, su paso por Flamengo ha estado marcado por la ausencia de goles, solo ha anotado uno, y por una expulsión.

Berrío ha jugado doce partidos, ya sea como titular o llegando desde el banco de suplentes y solo en uno disputó los 90 minutos.

Santos se llevó la ‘joya’ más preciada de Atlético Junior: Vladimir Hernández. Pero el volante tuvo varios partidos sin ser convocado hasta que debutó el 10 de marzo. Desde ese momento ha jugado seis encuentros y no ha visto acción en abril.

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar salió de Millonarios en medio de la polémica y terminó reforzando las filas de Vasco da Gama. Pero su aporte en el equipo brasileño no ha sido el óptimo y solo ha disputado tres encuentros, ninguno de ellos como titular.

Si bien no salió del fútbol colombiano, Pablo Armero también se puso la camiseta del Bahía a principio de año y se sumó a los ‘cafeteros’ que juegan en el país de la samba. Su inicio no fue el mejor, pues no era convocado o se quedaba en el banco de suplentes, pero en las últimas cuatro presentaciones de su equipo ha disputado los 90 minutos.

