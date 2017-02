Roger Cañas, un trotamundos: Letonia, Rusia, Kazajistán y ahora Chipre

Roger Cañas no es tan conocido ni es sensación como James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, por mencionar algunos de los futbolistas colombianos reconocidos en el Viejo Continente.

Él hace su trabajo de forma silenciosa y le ha dado sus frutos. A sus 26 años ha adquirido experiencia en distintas ligas de Europa, puede que no sean tan conocidas para la gente, pero ha dejado su huella y ha salido campeón.

De Medellín, equipo con el actuó entre 2008 y 2009 y ganó el trofeo en 2009 de la Liga, ha tenido todo un recorrido por distintos países en Europa: Letonia, Rusia, Polonia, Kazajistán y ahora Chipre, son los torneos en los que jugado en el continente europeo.

FK Tranzits Ventspils (LET), FC Sibir Novosibirsk (RUS), Jagiellonia Białystok (POL), FC Shakhter Karagandy (KAZ), FC Astana (KAZ) y Apoel (CHP), el más reciente y al que llegó a préstamo. Su hoja de vida en estos conjuntos ha sido más que existosa:

El volante antioqueño habló con FUTBOLRED de su arribo al Apoel, de todo lo que vivió en Astana, de los clubes por los que ha jugado y perfila un buen resto de temporada con su nuevo club. También sueña con la Selección Colombia.

¿Por qué se animó a ir al Apoel, qué le llamó la atención ya usted viene de Astana en donde ganó de todo?

“Lo que me llevó la decisión de venirme para acá fue la posibilidad de jugar aquí, de actuar en un equipo que es reconocido en Europa, un club que siempre ha jugado en torneos europeos, lo enfrenté en varias ocasiones y me gustó el plantel que tiene. Eso fue también una motivación, es un equipo que siempre pelea títulos, fue para cambiar un poco de aires”.

¿Usted lo ganó todo en Astana, qué recuerdos le quedan de paso por el club de Kazajistán?

“Todo, fueron tres años muy bonitos en donde pude quedar campeón cada año en Liga, Copa, haber jugado Champions, Europa league, me queda la gente, los compañeros, el gran equipo que teníamos. Yo sólo estoy a préstamo aquí, con ganas de hacer las cosas bien, vamos a ver que nos depara el futuro, tengo dos años con el Astana y estoy a préstamo a seis meses acá”.

Roger Cañas (izq.), en juego con el Astana, de Kazajistán. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Una oportunidad muy importante para usted con el Apoel, en una Liga distinta como la Chipre?

“Sí claro, el Astana no quiere venderme, ellos dicen que cuenta conmigo. Hace dos años, muchos equipos europeos han tocado la puerta para salir de allá y Astana no ha querido, no les ha dado el sí. Ahora la salida fue un tema económico del club, unos problemas internos, decían que me iban seis meses mientras se organizaba todo. Vamos a ver qué siga, primero a disfrutar el momento, es una gran equipo, un buen país, una linda ciudad y no hace tanto frío como en Kazajistán”.

¿Cómo toma usted que el Astana no lo ha querido vender, le han llegado buenas ofertas al club y ellos no han dado ese sí?

“Han salido propuestas de España, pero esto fue hace tiempo en diciembre, y hasta el año pasado en verano, salieron ofertas de Deportivo La Coruña, de varios equipos, de Francia, de Toulouse, fueron buenas propuestas y en campeonatos buenos que Astana rechazó. Ahora, tenemos esta opción y estoy contento en Apoel, ya lo había enfrentado en ‘play-offs’ de Champions y en la fase de grupos de la Europa League”.

¿Cómo se ha sentido en su nuevo club, cómo es la ciudad?

“Ya había venido, es una ciudad tranquila, costera, tiene un clima muy bueno, clima caliente, Astana es muy frío, ya llevaba tiempo allá y estaba acostumbrado. Acabé de llegar, llevo 3 días aquí, acoplándome al equipo, comenzando todo, esperando a que llegue mi familia para organizarlo todo. Estoy disfrutando el momento, con la expectativa de hacer las cosas bien y lo que pueda pasar más adelante”.

¿Después de conseguir todo con el Astana, se imagina que quiere hacer lo mismo con el Apoel en estos seis meses?

“Es un gran reto, los objetivos son los mismos, no cambia nada. Astana es un equipo grande en Kazajistán y vengo a Apoel que es el club más grande de Chipre, es como todo. El equipo grande siempre quiere ganar todo y si yo puedo aportar algo para los objetivos el equipo, así será. Pienso en aportarle al equipo”.

Usted salió del DIM para Europa, pero si vemos su recorrido en el Viejo Continente, ha actuado en Ligas no tan conocidas, ¿por qué le llama la atención jugar en torneos tan raros?

“Son extrañas no sólo allá en Colombia, en todas partes. Si usted habla de Kazajistán, de Rusia, de Letonia, van a decir son ligas raras. Yo he contado con la suerte de llegar a buenos equipos, de muchos hacer historia. Muchas veces a uno como futbolista le toca irse a donde le den trabajo y tenga la posibilidad de mostrarse y de poder jugar”.

Su suerte ha sido buena en ese aspecto, ¿pero qué diferencias o similitudes encuentra en estas ligas?

“El fútbol no tiene muchas diferencias, pero en sí en esta parte se corre más, es mucho más físico que en otras ligas por decir la de España, que se trata más la pelota. Diferencias no le encuentro muchas”.

Con el tema del idioma se imagina que habla inglés, ¿cómo le va con el tema de las lenguas extranjeras?

“En Kazajistán se habla ruso y yo lo hablo por tanto tiempo allá y en Rusia. El inglés lo hablo más o menos, pero me defiendo, en Apoel se habla griego y se habla inglés. No creo que tenga ningún problema para adaptarme aquí, mi inglés no es el mejor pero me sirve”.

El próximo Mundial se juega en Rusia y usted habla ruso, se imagina que como todo jugador sueña con vestir la camiseta de Colombia. Lo del ruso ya es un plus adicional, en caso de que lo llamen...

“Sería un plus, ahora lo otro es que me llamen a la Selección (risas). Se sigue soñando, esperando la oportunidad, si Dios quiere en cualquier momento llegará. Esperemos hacer bien las cosas, darnos a mostrar y esperar a ver que sigue”.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

rammar@eltiempo.com

En Twitter: @Nella_Ramos