'Siempre he tratado de ser profesional al máximo': Jackson Martínez

Después de cumplir con su exequipo, Porto, el periodo de pretemporada en la que estuvo recuperándose de una operación a la que fue sometido, Jackson Martínez brindó declaraciones a los medios del club, en las que recordó su salida del Atlético de Madrid.

“Fue triste cuando me fui, escuchar a los compañeros decir que yo no estaba comprometido con el equipo, que era una cosa extraña. Si hay una cosa que siempre he tratado de hacer es ser profesional al máximo”, dijo el colombiano.

Con el conjunto ‘colchonero’, Martínez alcanzó a disputar 22 partidos entre Liga y Copa de España, además de Champions League. Pero cuando su rendimiento iba en alza, un problema muscular afectó su momento, según reconoció.

“Había una gran expectativa en mí. Tenía un gran apoyo de la dirección, el entrenador... Sin embargo, las cosas empezaron a no funcionar muy bien. Cuando tuve la lesión fue cuando yo estaba empezando a mejorar, a adaptarme”, manifestó ‘Chachachá’.

Finalmente, el delantero chocoano se refirió a las críticas de las que fue objeto, debido a su partida al Guangzhou Evergrande, de China.

“Fueron días muy tensos. La gente hablaba, decían ‘Jackson Martínez prefirió el dinero a la gloria’. Lo que puedo decir es que mi vida no está guiada ni por el dinero ni por la gloria”, concluyó.

