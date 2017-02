Stiven Mendoza, en Corinthians, pero sin posibilidad de jugar

Después de un paso satisfactorio por el New York City, de la MLS, Stiven Mendoza volvió al Corinthians, dueño de su pase, con la ilusión de jugar y tener participación en el fútbol brasileño.

Sin embargo, la situación del colombiano en el ‘timao’ está cada vez peor y su presente es un completo limbo futbolístico. El delantero colombiano no hace parte de los planes del entrenado Fabio Carrille, quien no lo ha utilizado en los juegos de pretemporada del club, además, no estuvo en el evento de presentación del equipo y no recibió numeración para esta temporada.

De hecho, según señaló ‘Lance’, Mendoza no participó en el partido de la reserva entre Corinthians y Atibaia, lo que lo deja en el cuarto equipo, con una participación nula en cualquier torneo.

En este mercado de fichajes, según el mismo portal, el colombiano tuvo la opción de jugar en Bahia y Ponte Preta, en Brasil, y en el Seognam Ilhwa, de Corea del Sur, pero no optó por ninguna de sus posibilidades.

En el último año, Mendoza en 25 partidos marcó 5 goles en la MLS, y su experiencia lo ha llevado a Chennaiyin FC, de India. En Colombia jugó con Deportivo Cali, América, Cúcuta y Envigado.

Redacción Futbolred