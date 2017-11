'Vi a Ronaldo y fue uno de los que más me inspiró': Falcao García

.Radamel Falcao García aún no está seguro para el próximo partido de la Liga de Francia con el Mónaco, pues espera estar recuperado plenamente para entregarse 100% a su equipo.

Sin embargo, es una de las estrellas de la Liga francesa y por eso es de los más buscados para hablar de fútbol y otras cuestiones. En diálogo con la UNFP, Sindicato de Jugadores Profesionales en Francia, el colombiano reveló sus referentes, su futuro y hasta de su comida favorita.

Radamel pasará a la historia por sus goles y su calidad, tal como lo hizo Ronaldo, el brasileño, y quien lo marcó desde pequeño.

“Vi muchos videos de Maradona porque casi no lo vi en vivo, pero sí vi a Ronaldo el brasileño, fue uno de los que más me inspiró porque además jugó en mi posición (…) Trato de aprender y ver las cosas buenas, no solo de los que admiré sino de los que hoy en día juegan y me llaman la atención. Trato de aprender y sumar a mi repertorio cosas de otros jugadores”, dijo.

A sus 31 años, el retiro ya empieza a ser una de los cuestionamientos para ‘El Tigre’, y aunque ha demostrado que aún tiene mucho fútbol por compartir, ya sabe cómo quiere ser recordado.

“Como una persona que jugaba con el corazón, que más allá de su talento mostró otro tipo de valores que hacen parte del deporte, como el sacrificio, compañerismo y demás. No solo ser recordado por los títulos”, añadió.

Además, como buen samario, Falcao García destacó el arroz con coco de las costas colombianas como su comida favorita y recordó la campaña social de 2014 con un patrocinador.

“En el año 2014, junto con la marca Hublot, se realizó un polideportivo flotante en una parte de Colombia donde hay mucha necesidad y no había un campo deportivo. Con esta campaña se recogió dinero para esto y así los niños pudieran disfrutar del deporte”, finalizó.

