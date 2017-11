'Yo decidí volver antes a Múnich... Pékerman lo entendió': James

"Decidí volver antes para entrenar con mis compañeros. Hablé con Pékerman y él entendió que debía hacer un buen proceso en Múnich y debía retomar mi entrenamiento", le dijo James al canal del Bayern Múnich, enrelación con su ausencia del último partido de la selección Colombia, que venció 4-0 a China.

De esta manera, el zurdo zanjó la discusión sobre su presencia solo en la mitad de la gira asiática, hecho que lamentaron y criticaron los chinos, que esperaban verlo este martes en el estadio de Chongqing.

James quiere concentrar todos sus esfuerzos en encontrar un lugar en el once titular de su nuevo club. "Quiero ganar títulos y probarme a mí mismo en el campo. Voy a entregar todo hasta el último minuto para ganar trofeos en este gran club.... Jupp Heynckeses un gran entrenador, con enorme experiencia en el juego. Él sabe lo que los jugadores quieren. Estoy aprendiendo mucho de él y voy paso a paso para entender lo que él quiere".

Sobre el cambio de la liga española a la alemana, el cucuteño explicó: "En Alemania el foco está más en la parte física y táctica del juego. Pero yo siempre digo: si eres bendecido y sabes jugar bien, después el fútbol es el mismo en todas partes del mundo".

De su nueva vida en territorio alemán, comentó: "Lentamente me he ido familiarizando con el idioma alemán pero es difícil. Por ejemplo puedo decir Danke', 'Bitte', 'Guten Morgen', 'Gute Nacht', 'Alles gut'... Estoy encantado de mi nueva vida aquí. Múnich es muy tranquilo comparado con otras ciudades donde jugué antes. Puedes salir a caminar en paz. Bayern es un gran club que siempre pelea por grandes triunfos".

De su vida personal, James adelantó un par de detelles: "No tengo un ritual antes de los partidos, no creo en eso. Pero creo en Dios, siempre desde que era niño. Dios es muy importante para mí y le agradezco cada vez que puedo marcar gol".

Y añadió: "Soy una persona callada y me gusta estar en casa durante mi tiempo libre. Me gusta ver series de televisión, especialmente ahora que el clima es tan frío. Suelo ver Vikingos y American Horror History. Además me gusta jugar PlayStation cuando tengo tiempo".

Redacción Futbolred