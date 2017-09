DIM, a encaminar como local la semifinal de Copa Colombia contra Cali

Deportivo Independiente Medellín tendrá una oportunidad de oro para demostrar que lo que trabajó en la semana larga de receso fue positivo para crecer en los rendimientos individuales y colectivos: este jueves, a partir de las 7:45 p.m., recibirá a Deportivo Cali en el cotejo de ida de las semifinales de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot.

Por lo que planteó el director técnico Juan José Peláez en los entrenamientos previos al choque, Andrés Felipe Álvarez, Juan Fernando Quintero, Valentín Viola y Juan Fernando Caicedo retornarían a la formación titular para el duelo en el que los integrantes del ‘poderoso’ esperan el acompañamiento y apoyo masivo de la hinchada.

“Se debe jugar con toda la actitud para sacar una buena ventaja de goles. La idea de nosotros es tener orden atrás, saber aprovechar los espacios adelante para que lleguen los tantos y no perder la concentración. Tuvimos una buena preparación y estamos mentalizados en ganar. Las finales hay que jugarlas con jerarquía, todos somos conscientes de eso”, afirmó Édison Toloza.

El nariñense confía en volver a reportarse con anotación para el conjunto antioqueño, pues no celebra desde el 19 de julio en el empate 1-1 con Atlético Huila. Aceptó que en las últimas presentaciones le costó, sin embargo, tiene la ilusión de reencontrarse con las dianas para que su elenco haga valer la condición de local y viaje a la capital vallecaucana con algo de calma.

“La ansiedad siempre hay que tenerla, eso no se puede perder y es una motivación. Voy a tratar de estar tranquilo para aprovechar las opciones. Espero que en este partido se me dé la posibilidad de marcarle a Pablo Mina, pero lo importante es que el equipo gane: si no puedo marcar, darle el pase a un compañero”, agregó el futbolista de 33 años.

Uno de los aspectos en los que enfatizó Peláez, fue en la presión alta con intensidad. Toloza reconoció que es imposible hacerlo durante los 90 minutos, no obstante, DIM cuenta con los elementos para intentarlo en los momentos precisos e incitar a los zagueros del cuadro ‘azucarero’ a cometer un error cerca a los predios de su guardameta.

“Cali exige y vendrá a buscar un resultado; nosotros debemos ser inteligentes para evitarlo. Las finales se juegan con berraquera y cuando le metes toda la intensidad, se te facilitan las cosas. Trataremos de mostrar las condiciones y las ganas de cada entrenamiento para que el partido sea favorable para nosotros”, cerró el nacido en Iscuandé.

Alineación probable: David González; Jonathan Lopera, Rodrigo Erramuspe, Santiago Echeverría, Andrés Felipe Álvarez; Eduard Atuesta, Didier Moreno; Édinson Toloza, Juan Fernando Quintero, Valentín Viola; Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Juan José Peláez.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag