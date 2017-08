'González se portó bien y tuvimos fortuna en los penales': J.J. Peláez

Deportivo Independiente Medellín eliminó a Independiente Santa Fe en los cuartos de la Copa Colombia y avanzó a las semifinales. Después del empate sin tantos en el estadio El Campín y el 1-1 del marcador global, el ‘poderoso’ salió airoso en los cobros desde los doce pasos por 0-2 gracias a los aciertos de Rodrigo Erramuspe y Valentín Viola.

“Este es un equipo que se sigue construyendo a partir de lo táctico. Tenemos deficiencias y no hemos logrado el equilibrio porque pretendemos pelear más la posesión de la pelota; pero mientras tanto, nos toca aferrarnos mucho a lo táctico y algo de las transiciones rápidas que parecían podían cuajar y nos faltó un buen pase. Quedamos contentos porque en los penales nuestro arquero (David González) se portó muy bien y ellos no tuvieron la fortuna de nosotros”, expresó Juan José Peláez.

El director técnico de la escuadra antioqueña afirmó que el conjunto ‘cardenal’, a pesar de ser el gran dominador del esférico, careció de claridad en el tercio final del terreno y no sacó provecho de su fortaleza en el juego aéreo por la seguridad de los zagueros centrales Erramuspe, Santiago Echeverría y Hernán Pertuz, de sobresaliente actuación.

“Algo que personalmente no me gusta que es defender los espacios, lo tuvimos que hacer; me gusta más defender la posición de la pelota. Medellín trató de jugar mejor con el balón y fue muy impreciso, la perdió mucho y mejoró con Eduard Atuesta. Nos faltó hilvanar más las jugadas en los últimos 40 metros. Tuvimos alguna elaboración de juego en la mitad de la cancha, pero fue insípida porque no hubo buena culminación”, aceptó Peláez.

Para el timonel del ‘poderoso’, un aspecto que incidió en el desenlace de los penales fue el hecho de que el “estandarte” de Santa Fe, Omar Pérez, fallara el primer disparo de la serie. El adiestrador consideró que esa situación minó la confianza de los futbolistas del cuadro local y llenó de ánimos a los suyos. Rojos paisas y bogotanos se volverán a encontrar el domingo a las 6:00 p.m. en duelo de la fecha once de la Liga II.

Redacción Futbolred