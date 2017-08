'Nacional hizo lo suficiente para pasar la serie': Juan Manuel Lillo

Atlético Nacional sufrió una gran decepción en la era de Juan Manuel Lillo en la dirección técnica: igualó 1-1 con Patriotas en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia y quedó afuera del torneo por el resultado global de 3-4 a favor de los dirigidos por Diego Corredor, que fueron inteligentes en el estadio Atanasio Girardot.

“A Patriotas lo pusimos en aprietos. Al minuto 13, ya habíamos tenido cuatro ocasiones de gol clarísimas. En la segunda mitad nos equivocamos nosotros porque ya teniendo el 1-0, que curiosamente entró de penal, la paciencia que nos sirvió para generar situaciones en la primera, no la tuvimos en la segunda. Queríamos meter el otro y dejarlo todo liquidado. Aunque el equipo estuvo muy bien en la primera mitad y no tan bien en la segunda, hizo lo suficiente para haber pasado la serie con mucha tranquilidad. La del rival fue una de una; y nosotros, una y de penal”, manifestó Juan Manuel Lillo.

El director técnico del vigente monarca del certamen, que dilapidó la chance de revalidar el título, consideró que lo que le faltó a su escuadra en la etapa complementaria fue “reposo” para tener cabeza fría en el último tercio de la cancha, como le sucedió en presentaciones anteriores. Y aseguró que lo que le resta a su conjunto es continuar en el camino que recorre, pero con la contundencia deseada.

“Nadie juega a tener el balón. Una cosa es jugar a tenerla y otra tenerla para jugar, nosotros la tenemos para jugar porque hay situaciones por los lados, por dentro, por fuera. El arquero siempre termina siendo el que más interviene y el que se tira al suelo para perder tiempo. Eso no lo vamos a cambiar, lo que digo es que hay que seguir más y mejor. Hicimos todo lo bueno y todo lo malo del partido, lo cual no quiere decir que el rival no tuvo su mérito. Nos queda apostarle al campeonato (de Liga II) y a lo máximo, a lo que Nacional exige”, cerró.

El viernes, el plantel del elenco ‘verdolaga’ se desplazará a Estados Unidos para el compromiso amistoso del domingo a las 4:00 p.m. contra 'chivas' de Guadalajara, por la Supercopa de Campeones. Por ese motivo, el cotejo de la fecha once contra Deportivo Pasto se programó para el 20 de septiembre a las 7:45 p.m. en el estadio La Libertad.

Redacción Futbolred

Medellín