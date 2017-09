'No estoy abriendo el paraguas, tenemos muchas bajas': G. Pérez

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Colombia luego de perder en la tanda de penaltis 0-2 con Medellín tras el 0-0 en la vuelta de los cuartos de final del certamen.

El ‘cardenal’ se hizo con la pelota, pero careció de profundidad, ya en los cobros desde los 12 pasos, los conducidos por Gregorio Pérez fallaron los cuatros cobros, uno de ellos lo tapó el arquero David González.

“Se escapó en la definición por penales, fueron dos partidos muy parejos, más situaciones de gol en el primer partido en Medellín y en este no tanto, no sufrimos mucho, creo que pasamos por dos situaciones de riesgo, el equipo corrió mucho, por momentos nos faltó claridad y se notó el cansancio, el desgaste en los últimos veinte minutos y quedamos por fuera en la definición por penales, no estuvimos certeros, quiero rescatar la entrega del grupo que viene jugando muy seguido”, dijo Pérez, timonel de los rojos capitalinos.

El ‘cardenal’ presenta varias por lesión y a raíz de eso el grupo presenta un desgaste, el timonel no quiso poner eso como excusa y valoró el esfuerzo de los suyos contra el ‘poderoso’.

“No se nos dio, quedó por el camino la ilusión de continuar en esta Copa, nos duele pero tenemos que ser realistas, no estoy abriendo ‘el paraguayas’, hay un gran desgaste, tenemos muchas bajas y eso nos lleva a cambiar el equipo constantemente. No es excusa. Los partidos terminaron empatados y en la definición de penales fallamos”.

“Fallamos, se da muy pocas veces fallar cuatro penales, no le encuentro una explicación, se puede decir la fortuna, se remataron mal porque fueron afuera y fueron atajados por el arquero”, complementó.

Por otro lado destacó la labor de los conducidos por Juan José Peláez. “Medellín es un buen equipo, más allá de la baja de Quintero (Juan Fernando), vino con su plena titular, hizo variantes tácticas, fallamos en la definición por penaltis”.

Y concluyó diciendo que “en los años que llevo en el fútbol he tenido varias definiciones por penales y nunca los practiqué y acá no fue la excepción”.

Redacción Futbolred