'Debemos dar vuelta a un partido difícil pero no imposible’: Almirón

Atlético Nacional jugará el martes a las 7:45 p.m. la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Tucumán. En la ida, los verdes cayeron 0-2 y tienen la difícil misión de revertir el marcador.



Una vez completado el entrenamiento que fue realizado en el Atanasio Girardot, Jorge Almirón habló con los medios de comunicación: “Todos los partidos que jugamos acá son importantes, pero este es decisivo por lo que representa la Copa Libertadores para todos”, indicó.



“Tenemos que dar vuelta un partido difícil, pero no imposible. Esta cancha tiene una mística diferente y los jugadores están muy bien”, opinó sobre lo que ofrece el Atanasio Girardot en Copa Libertadores y el estado de ánimo de sus dirigidos.



Sobre el rival, Almirón expresó que espera Tucumán haga lo mismo que hicieron en la ida disputada en Argentina: “En tres partidos que han jugado, no han cambiado mucho su estilo de juego. Nosotros tenemos tres partidos más que ellos, pero la confianza esta muy bien”.



La hinchada está empezando a perder la paciencia con Almirón, pero el martes el director técnico espera que el público apoye al equipo: “La gente siente a la camiseta y sabe que este es un club que tiene mística copera. Yo sé que van a apoyar, van a llenar la cancha y no creo que haya un inconveniente”, dijo.



“Ojalá que de entrada concretemos porque el equipo genera mucho de local y después podamos hacer otro tipo de partido con un gol y así cambiamos el trámite del juego”, comentó sobre lo que espera hacer en el partido.



Últimamente, el centro de atención en Nacional viene siendo el arquero. Christian Vargas respondió cuando tuvo la chance, pero Fernando Monetti viene siendo criticado por su error en Tucumán y por los dos goles que le anotó Alianza Petrolera el viernes pasado. Almirón salió a respaldar a su compatriota y explicó su situación.



“Todos los jugadores tienen mi respaldo. Monetti tuvo buenas actuaciones y todos los arqueros pasan por momentos difíciles. En un equipo grande estás más expuesto al error y no hay mucho tiempo para lamentarse. Lo tomó como parte del fútbol y hay que estar fuerte de la cabeza”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín