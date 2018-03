Atlético Nacional derrotó 4-0 a Delfín en la segunda fecha de la Copa Libertadores en el grupo 2. Además, el conjunto verdolaga su ubicó primero tras sumar seis puntos de seis posibles, tras derrotar a Colo Colo en la primera jornada.

La idea de posesión, presión y contundencia que busca Jorge Almirón se vio reflejada en la segunda fecha de la Copa Libertadores, donde Nacional dio un repaso de buen juego para ser líder sólido en el grupo 2.



La etapa inicial comenzó con un Delfín propositivo, con jugadas de media distancia y toques cortos. Los ecuatorianos salieron sin nada que perder. Un remate de Carlos Garcés al minuto de juego inquietó el arco defendido por Fernando Monetti.



El ímpetu a la escuadra cetácea mermó cuando los verdolagas comenzaron a dominar la pelota y ser más punzantes en el arco contrario. Presión por las bandas con Helibelton Palacios y Rafael Delgado, sumada a la labor en el centro de Macnelly Torres y Gonzalo Castellani.



A los 15 minutos, el local tuvo su primera llegada con una seguidilla de pases, donde se juntó Torres, Castellani para que Dayro Moreno intentara de media volea pero no pudo empalmarla, luego le quedó el rebote a Vladimir Hernández, pero el araucano remató lejos del arco custodiado por Denis Corozo.



Nacional seguía atacando con solvencia pero no lograba ser efectivo, por momentos la visita apretaba y generaba nuevamente peligro. Sin embargo, la puntería no estaba muy afinada, con remates que pegaba en la defensa verde o que lograba intervenir el golero Monetti.



Tanta fue la insistencia del equipo antioqueño que sobre el minuto 30 y luego de un tiro de esquina, hay un forcejeo en el área donde Rodrigo Cabrera tumba a Felipe Aguilar, el juez central Diego Haro no dudó en sancionar penal para que Dayro Moreno abriera el marcador con un cobro ceñido al palo derecho que deja sin opción al meta ecuatoriano.



Minutos después, un remate de Gonzalo Castellani de media distancia inquietó a Corozo, mostrando el dominio en el partido. No obstante, Delfín tuvo un par de llegadas que también mostraron las condiciones de atajador a un Monetti que no había tenido mucho trabajo.



Al final de la primera parte, una expulsión sobre Luis Luna, terminó de descompensar a los cetáceos que dieron batalla hasta que Nacional le permitió.



En la etapa complementaria, el local no aflojó y al minuto de juego, una incursión desde el sector derecho, derivó en una serie de toques para que en el centro del área remata Vladimir Hernández, este rebota en un adversario y le queda a Reinaldo Lenis quien remató a quemarropa para aumentar la ventaja en el encuentro.



Sin descanso, los dirigidos por Almirón volvieron a la carga, sobre los 7 minutos, una jugada entre Jorman Campuzano, Helbelton Palacios y la pantalla de Vladimir Hernández le dejaron la pelota servida en el área chica a Macnelly Torres para marcar el tercer gol del partido.



Tres minutos después, Macnelly Torres cobra en corto un tiro de esquina desde el sector derecho y ante la pasividad en la marca, Reinaldo Lenis con todo el tiempo del mundo marcó el cuarto del partido, el segundo en su cuenta personal.



Nacional seguía a la carga, con menos verticalidad, pero mantenían la idea de sostener la pelota y buscar espacios para seguir generando peligro en el arco rivalidad.



En la visita, hicieron dos variantes buscando descontar el marcador, los tres goles recibidos en menos de 10 minutos no lo dejaron ser punzantes como lo lograron en la primera mitad.



Sobre la media hora del segundo tiempo, Almirón le dio descanso a Lenis, Macnelly y Campuzano, jugadores que salieron con un sonoro aplauso.



Al final, Nacional consigue una victoria que lo llena de confianza de cara a la seguidilla de partidos que tendrá en Liga y Copa Libertadores, donde en ambos certámenes es protagonista.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Bolivar de Bolivia en La Paz, mientras que Delfín de Ecuador visita en Santiago de Chile a Colo Colo.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín