Ayron y un triplete soñado en Copa Libertadores: 'Yo trabajo para eso'

Aunque las cámaras del partido iniciaron con Miguel Ángel Russo, los focos y los aplausos al final llegaron para Ayron del Valle, quien marcó tres goles en la victoria 4-0 de Millonarios sobre Deportivo Lara.



“Yo trabajo para eso, el cuerpo técnico me da la confianza y yo solo espero retribuirla. Esta vez me tocó y me siento muy contento por esto. Este es un equipo, nadie piensa en figurar, todos lo buscamos y eso es lo que importa”, afirmó el delantero al término del partido.

También, el delantero de Magangué habló del regreso de Russo, a quien le dedicó su primer gol en la noche y su primero en esta Copa Libertadores.



“El profe siempre es fundamental para este equipo, darle gracias a Dios por su salud y seguirle dando alegrías. Me puse contento cuando volvió y lo debíamos demostrar en la cancha”, dijo.



Sin embargo, para Ayron el camino debe continuar y los tres goles ya quedan en el pasado, pues deberán revalidar la buena actuación en Libertadores, con un triunfo en Liga.



“En el camerino hubo felicidad, pero ya debemos voltear la página. Veníamos sumando buenas actuaciones y esta vez lo conseguimos con victoria, debemos pensar ahora en el torneo local”, finalizó.



Ayron sumó sus primeros tres goles en esta Copa Libertadores y se convirtió en el tercer jugador de Millonarios en hacer un triplete en este torneo. Ahora, su nombre quedará estampillado junto al de Delio ‘Maravilla’ Gamboa, quien marcó tres en 1964, y al de Eduardo Maglioni, quien lo hizo en 1974.