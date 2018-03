‘Los equipos de Libertadores no regalan nada, así no tengan historia’: Bocanegra

Previo al duelo contra Delfín, este miércoles por la segunda fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018, para Daniel Bocanegra es fundamental hacer valer el gran resultado conseguido en Chile, con una victoria frente a un equipo novato pero con antecedentes peligrosos en su país.

“Marca siempre la localía, tenemos que ganar tres puntos más, es importante ser fuerte en nuestro estadio. No conocemos mucho del rival, pero es un equipo complicado, son muy físicos, los equipos de Libertadores no te regalan nada así no tengan mucha historia. Si uno se confía te amarga la noche y un traspiés nos hace pagar caro en la fase de grupo. Queremos hacer un buen partido, mentalizados de hacer un buen juego”, destacó el tolimense quien tuvo un gran trabajo como volante durante este año.



Sea en el medio o por la banda, Bocanegra siempre quiere cumplir con lo que diga Jorge Almirón, “siempre estoy atento para lo que me toque, si voy a jugar, estar en el banco o no estar concentrado, hay que estar preparado y a disposición del entrenador. Todo depende de la posición que me ponga el técnico, si soy volante debo distribuir bien el balón, si es como lateral tener mucho juego por dentro, va a ser importante de lo que quiera el ‘profe’ (Almirón)”, remarcó.



Sobre el partido de esta noche, Daniel aseveró que “va a ser muy difícil, complicado, debemos tener mucha movilidad, ocupar bien los espacios, estar atentos de lo que pase y concretar las opciones que tengamos. No hemos marcado muchos goles, pero sé que en cualquier momento se nos abrirá el arco”.



Nacional se acerca a la centena de partidos sin marcar de tiro libre, algo en lo que Daniel es especialista, de sus pies tuvo el último gol de pelota quieta en la victoria verdolaga 3-0 sobre Equidad, en el 2016. “Siempre trabajamos en la pelota quieta, tiros de esquina, faltas cerca. No hemos podido convertir ni de cabeza, ni de tiro libre, pero quedo tranquilo porque en cualquier momento llegará”, explicó.



Además, “a veces los rivales no nos dejan dar algún espacio, pero sé que si tenemos alguna posibilidad, mis compañeros van a aprovechar, porque es importante rematar de media distancia para romper partidos muy reñidos”.



Entre los equipos que Nacional ha enfrentado, Bocanegra explicó que “hay dos características diferentes; si te van a atacar llegas fácil al arco contrario, nos pueden dejar espacios y por ahí poder resolver en un mano a mano. Al que se meta atrás debemos tener mucha paciencia para encontrar espacios. Me gusta más los que salen a presionar, si nosotros salimos bien tendremos más posibilidades”.



Finalmente, analizó las dos últimas participaciones verdes en Copa Libertadores, en donde tuvo la posibilidad de medirse contra equipos ecuatorianos. “Tuve dos experiencias diferentes, en el 2016 jugamos muy bien, luego en el 2017 quedamos eliminados, aprendimos a no cometer esos errores. Debemos estar más concentrados, precisos y no tener el exceso de confianza, esta competición es muy dura y no podemos confiarnos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín