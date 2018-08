‘En la Copa Libertadores nadie te regala nada’: Daniel Bocanegra

Daniel Bocanegra tuvo un fin de semestre pasado para el olvido. Cuando estaba sumando varios minutos como titular sufrió una tendinopatía en el recto anterior derecho que lo dejó por fuera de la final de la Liga 2018-I que ganó Deportes Tolima.



Tampoco viajó a Estados Unidos para la pretemporada porque tenía que continuar con su recuperación en Colombia con el cuerpo médico y poco a poco se ha ido insertando al plantel. “En la parte física estoy bien y ya estoy a disposición del profe para cuando me quiera tener en cuenta”.

Su recuperación tardó más porque al ser su pierna hábil, tenía que estar recuperado completamente para no recaer. Daniel explicó este proceso: “Después de la lesión, hubo un temor por patear para no recaer en la lesión. Tenía que estar al cien porciento para hacerlo. He estado pateado y he respondido bien”.

Sobre Atlético Tucumán, rival de los octavos de final de la Copa Libertadores el jueves, comentó: “Estamos mentalizados a hacer un gran partido, de pasar la llave que es lo que queremos y pelear por el título, que es lo que siempre se hace en Nacional”. Además agregó que en estas instancias todo se vuelve más duro: “En la Copa Libertadores nadie te regala nada. Esta es una llave muy durísima y nos estamos preparando para eso”.

Para finalizar, indicó que a pesar del inicio irregular que han tenido, el plantel se encuentra en buen estado de ánimo y que los malos resultados no ha golpeado al plantel. “Estamos confiados en lo que tenemos y en el trabajo que vamos a demostrar. Para nada estamos bajoneados, ni por es estilo”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín