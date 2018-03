'Fue una buena presentación, pero queda la tristeza de la derrtota': Gottardi

A pesar de la derrota de Millonarios en la Copa Libertadores, este jueves 1-0 contra Independiente de Avellaneda, el asistente técnico Hugo Ernesto Gottardi dijo que sus jugadores hicieron un buen trabajo y que quedó satisfecho con su presentación.

“Nos tocó el primer partido de visitante contra uno de los equipos más coperos que tiene Suramérica. Ganó mucho, es un gran equipo. Estuvimos a la altura, pero perdimos. La sensación que me deja es que con una derrota queda la tristeza, pero contento con lo que hicieron los muchachos. Me pareció una buena presentación. De ahora en adelante vamos a ir creciendo. Podemos hacer sentir la localía y hacer un buen espectáculo en Bogotá”, aseguró Gottardi en la rueda de prensa.



A pesar de que el equipo es colero en el grupo 7 de la Copa, y que en la Liga las cosas tampoco van muy bien, Gottardi aseguró que las cosas van a salir adelante. “En los últimos dos meses dimos dos vueltas olímpicas. El fútbol es tan rápido que todo se olvida. Ganamos la Liga y la Superliga. El equipo está en una irregularidad. Ahora nos viene una seguidilla de partidos. El viernes llegamos y nos vamos a jugar a Barranquilla y el miércoles vamos a enfrentar a Alianza. Vienen los cansancios, las lesiones. Nos cuesta un poquitico. Le quiero decir a la gente de Millonarios que se quede tranquilo que tenemos un equipo de hombres”, apuntó.



Sobre su rival, el asistente de Millonarios comentó que fue un equipo que habían estudiado, que basa su éxito en la velocidad de sus jugadores. Y volvió a insistir en la grandeza de Independiente de Avellaneda.



“Sabíamos de la intensidad de Independiente. El que no ve al contrario es porque no tiene televisión en la casa. Tiene muy buenos jugadores, con futbolistas de buen pie y muy rápidos. Con todo y eso hicimos un buen desempeño, contra uno de los grandes que va a jugar la Copa Libertadores”, añadió.



Por otro lado, sobre los cambios que se hicieron aseguró: “Nosotros en el partido que enfrentamos primero entramos de una manera, cuando estaban los demás les dimos más potencia con la entrada de Ovelar (Roberto y Jáder (Valencia), porque podíamos meter un cabezazo, pero tuvimos que sacar a nuestro goleador a la parte de la derecha. Llegamos dos tres veces al área chica que no pudimos definir”.