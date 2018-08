Santos negó la alineación irregular de Sánchez frente a Independiente

Santos de Brasil negó este miércoles la alineación irregular del centrocampista uruguayo Carlos Sánchez en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que el martes empató sin goles en la cancha del Independiente argentino.

Versiones de la prensa argentina afirman hoy que Independiente denunciará a Santos por haber alineado a Sánchez, quien supuestamente estaría suspendido en torneos auspiciados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



De acuerdo con el Independiente, Sánchez fue expulsado en un partido de la Copa Sudamericana en 2015 cuando militaba en River Plate.



Como el uruguayo salió del River Plate para fichar por el Monterrey mexicano, y no volvió a jugar en torneos organizados por la Conmebol, hasta ahora no habría cumplido la sanción de tres fechas de suspensión que le fue aplicada.



Santos alega que Sánchez no aparece en la lista de jugadores sancionados en el sistema electrónico de la Conmebol debido a que se benefició de una amnistía concedida por la entidad en 2016 con motivo de su centenario.



Según el conjunto brasileño, si el jugador no hubiera estado apto para ser alineado, esa situación aparecería en el sistema electrónico de la Conmebol, lo que no es su caso.



Sánchez, quien anoche jugó su cuarto partido con Santos, comenzó como titular en el estadio Libertadores de América y fue uno de los más destacados del conjunto paulista hasta ser sustituido en el segundo tiempo por el costarricense Bryan Ruiz.



Este miércoles la Conmebol, mediante su pagina oficial, confirmó que se inició un procedimiento disciplinario para aclarar la polémica, frente a la posible infracción de los brasileños.



En caso de que la máxima entidad de fútbol del continente concluya que hubo una irregularidad, el Independiente puede ser declarado vencedor del partido del martes con un marcador de 3-0, con lo que pondría un pie en los cuartos de final de la Libertadores, ya que podría perder hasta por dos goles de diferencia en su visita al Santos la próxima semana.