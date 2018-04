‘A veces, el fútbol castiga cuando no se concreta’: Jorge Almirón

Atlético Nacional no fue contundente y se quedó con las manos vacías en su tercera salida por el grupo 2 en la Copa Libertadores 2018. Los verdolagas no brillaron como en sus dos primeros partidos y aunque la altura de La Paz no les cobró factura, su falta de puntería les jugó una mala pasada y perdieron 1-0 con Bolívar.

En conferencia de prensa, el técnico Jorge Almirón analizó el juego de su equipo y lo que viene en el certamen internacional. “Es una condición diferente jugar en la altura, el equipo lo manejó muy bien. El rival prácticamente no tuvo dominio en el juego, intentamos llegar tocando muy ordenados, ellos no lograron tener mucho tiempo la posesión del balón y no la generaron”.



En cuanto al modo de juego, Almirón destacó que “más allá de la desventaja, el equipo no se desordenó. Llegamos tocando, logramos varias situaciones de gol, siendo la más clara el penal sobre Vladimir (Hernández). El empate era lo más justo por las situaciones que se dieron, ustedes que viven acá saben que muy pocos equipos someten al local como nosotros lo hicimos. Da mucha bronca irnos con las manos vacías por lo que generamos, por el desgaste que hizo el equipo y por las situaciones de peligro que tuvimos”.



Además, “para nosotros era muy importante sumar, se nos presentó ese penal en la última jugada del partido, no se pudo concretar y nos quedamos sin nada. El equipo deja una buena imagen por cómo lo jugó”.



Otro resultado de su zona, fue la derrota sorpresiva de Colo Colo como local frente a Delfín de Ecuador 0-2, marcador que apretó el grupo en el que los verdolagas continúan liderando. “Sorprende el resultado, pero la Copa Libertadores tiene estas cosas. Colo Colo es un rival complicado, no tuvieron una buena noche, lo que nos deja que hay que estar muy atentos a los detalles, a el rumbo de los partidos. El grupo se cerró un poco y faltan muchos partidos”, detalló el técnico argentino.



Regresando al encuentro frente a los celestes, el entrenador verdolaga explicó que “por un gol nos cambia mucho las condiciones de juego. El delantero (Marcos Riquelme) hizo un gran gol, pero a partir de eso no nos crearon más opciones de riesgo, ellos estuvieron muy atrás, cerrando espacios y nosotros teníamos que ser precisos. Por momentos nos faltó ritmo, pero es normal con el desgaste. A veces el fútbol te castiga cuando uno no concreta”.



Almirón lamentó el resultado obtenido en tierras paceñas, pero confía en que su equipo pueda asegurar la clasificación en sus próximos encuentros como local. “Los puntos que se nos fueron hoy (jueves) nos deja esa sensación de bronca. Se juntaron las cosas con esa última jugada, tuvimos buenos movimientos con poco espacio, más allá de eso superamos una línea defensiva muy compacta. Nos quedan tres partidos más por delante, la Copa Libertadores es muy cambiante y uno no puede confiarse. Acá no hay favoritos, tenemos que fortalecernos y ser letales en los partidos que tenemos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín