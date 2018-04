Junior y un triunfo valioso en Libertadores: 0-2 sobre Alianza Lima

Junior tenía que ganar este jueves en Copa Libertadores y lo hizo. El 0-2 con el que liquidó el partido de visitante contra Alianza Lima, no sólo le dio el primer triunfo en la presenta edición del torneo continental, sino que el conjunto colombiano tomó un segundo aire y tiene opciones de clasificar a la segunda fase.



Yimmi Chará fue el eje del cuadro tiburón. En el primer tiempo fue el dolor de cabeza del equipo peruano, pues varias veces protagonizó jugadas importantes.



Desde el primer minuto en el estadio Alejandro Villanueva, Junior puso condiciones con un disparo de Chará, que tapó el portero Ángelo Campos. Y en el 3, Luis Carlos Ruiz estrelló el balón en el palo, ante la pasividad del conjunto limeño.



Y fue Chará el que puso el 0-1, en el minuto 9 de la primera parte, cuando los remates de Luis Carlos Ruiz se estrellaron en un defensa, luego en el palo y el rebote le quedó a Yimmi, quien de cabeza puso adelante al rojiblanco. Era merecido, pues Junior tenía el balón, dominaba las acciones del juego, mientras que el rival se decidió a verlos jugar.



De ahí en adelante, el partido para el conjunto colombiano fue tranquilo, porque Alianza no llevó ningún peligro al arco de Sebastián Viera, quien era un espectador más; no tuvo que esforzarse al máximo. Ni Alejandro Hohberg y mucho menos Hoger Leyes intimidaron a la zaga juniorista, que cuando tuvo que rechazar el balón a cualquier parte lo hizo.



A los 15 minutos, Ruiz tuvo la ocasión de aumentar el marcador, pero el arquero, Ramos lo impidió. 11 minutos después, fue Leonardo Pico, que entró por la izquierda, pero su remate pasó cerca del palo de la mano derecha del portero local.



Y en el segundo tiempo, cuando se pensaba que Junior pasaría de largo, no sucedió, se contagió del mal partido de Alianza Lima. Chará fue impreciso, Ruiz se perdió y por eso no se crearon las ocasiones de gol.



Alianza manejó el balón, lo tuvo, pero no aprovechó eso, Viera no tuvo que ensuciarse el uniforme, en un segundo período para el olvido.



Y la obligación de Junior era hacer más goles, más en un grupo en el que el paso a la siguiente fase se puede definir por este ítem, pero las equivocaciones adelante predominaron.



Julio Comesaña movió el banco, envió a la cancha a Jonatan Álvez por Ruiz, y el uruguayo, a falta de 8 minutos para el final, marcó el 0-2, que le dio un respiro al conjunto colombiano. El tanto fue clave para darle trámite al compromiso.



El próximo jueves se repetirá este encuentro, pero en Barranquilla. El grupo H es dominada por Palmeiras de Brasil con 7 puntos, Boca Juniors le sigue con 5, Junior tiene 3 y cierra Alianza Lima con una unidad.



Síntesis



0. Alianza Lima: Ángelo Campos; José Marina (m.46, Oscar Vílchez), Miguel Araujo, Gonzalo Godoy (m.59, Gianmarco Gambetta), José Guidino; Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez (m.45, Kevin Quevedo), Carlos Ascues; Alejandro Hohberg y Gabriel Leyes.

D.T.: Pablo Bengoechea.



2. Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará (m.90, Yoni González), Sebastián Hernández (m.91, Luis Narváez); Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz (m.75, Jonathan Alvez).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: 0-1, m.9: Yimmi Chará. 0-2, m.82: Jonatan Álvez.



Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano. No amonestó a ningún jugador.



Incidencias: partido de la tercera jornada del grupo H de la Copa Libertadores disputado en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.



Síntesis de EFE