Millonarios, Junior y Santa Fe: se la juegan toda en Copa Libertadores

Junior, Millonarios y Santa Fe tendrán importantes partidos de Copa Libertadores esta semana, pues estos juegos por la tercera fecha podrían decantar para qué están los equipos en esta competencia, pues no han tenido el mejor inicio.



El primero en jugar será el azul, que recibe a Deportivo Lara. Mientras que Santa Fe visitará a Flamengo y Junior irá a Perú para enfrentar al Alianza Lima. Cada uno de ellos jugarán con la necesidad de un triunfo, pues de no hacerlo, sus aspiraciones de avanzar en el torneo se pondrían muy difíciles.

Repase aquí la tabla de posiciones de los grupos de Copa Libertadores



La necesidad de Millonarios…



Con dos partidos jugados, el embajador es último del grupo G y un solo punto. El primero de la tabla es Corinthians (4 puntos), luego Independiente (3 puntos y 0 en goles) y tercero es Deportivo Lara (3 puntos y -1 en goles).



El triunfo contra los venezolanos pondría a los azules mínimo en la tercera casilla y no permitiría que los demás se les escape sin importar cuál sea el resultado de Independiente vs Corinthians.



De no sumar de a tres este martes, el azul deberá ganarle de visitante a Lara y Corinthians y de local a Independiente.



Santa Fe, por la lucha en la ‘tragedia’…



El grupo D está muy apretado. Flamengo (4 puntos) River (2), Santa Fe (2) y Emelec (1) mantienen vivas sus opciones. Pero el presente del rojo lo hace plantearse un difícil partido en Río, aunque será sin hinchada.



Para que los brasileños no se escapen, el cardenal deberá sacar puntos en su visita y esperar que River sume la menor cantidad posible en Ecuador. Así, mantendría la tabla pareja y, de ganar, se pondría en las posiciones de clasificación.



Una derrota pondría en dificultad su presente, aunque a su favor tiene la localía frente a Flamengo y River Plate en las próximas jornadas.



Junior, a soñar o sufrir…



El conjunto barranquillero es último del grupo H y aún no ha sumado ningún punto. Palmeiras es líder con 7 puntos y tres partidos, seguido de Boca con 5 y tres juegos también. Mientras que Alianza Lima solo tiene una unidad.



Julio Comesaña tendrá en su poder la oportunidad de alzar el ánimo del equipo en esta competencia y sumar para no dejar sin posibilidad a Junior de clasificar. Tres puntos son vitales para treparse a la tercera casilla y seguirle la rienda a Boca Juniors y Palmeiras.



De caer, Junior tendría que hacer campaña perfecta y esperar caídas de sus rivales con las que se quiten puntos mutuamente.