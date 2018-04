La mala puntería: maldición de los colombianos en esta semana de Libertadores

Se jugó una nueva semana de la Copa Libertadores y los equipos colombianos no pudieron ganar en sus tres diferentes salidas. Junior perdió con Boca Juniors, Santa Fe igualó con River Plate y Nacional cayó con Bolívar. Sin embargo, los colombianos no fueron muy inferior a su rival en el rendimiento del partido.



Estadísticamente, el mejor de los tres equipos en competición fue el verdolaga, que sorteó correctamente la altura de La Paz y no fue inferior en el trámite a su rival.



En el estadio Hernando Siles, Nacional completó 15 remates al arco de Romel Quiñonez, pero la mala puntería de sus jugadores hizo que solo siete remates fueran bajo los tres palos. Incluso, Reinaldo Lenis tuvo la opción de sacar un empate, pero su lanzamiento desde el punto penal también se fue desviado.



Junior tampoco tuvo una mala actuación en La Bombonera, pero las opciones que tuvo frente al pórtico de Agustín Rossi fueron dilapidadas por sus jugadores. Con nueve remates, los de barranquilla pudieron haber igualado el partido y sacar un histórico empate, pero Teófilo Gutiérrez, Sebastián Hernández y Jonatan Álvez erraron sus claras opciones de gol.



Cinco remates de los tiburones se fueron lejos de los tres palos, mientras que en cuatro más lograron mostrar a Agustín Rossi, que pocas veces se tuvo que estirar para agarrar el esférico dentro de su área.



En su visita al Monumental, Santa Fe demostró su solidez ofensiva, pero eso no le impidió tener la opción de gol más clara del partido. Solo tres remates hizo le hizo el cuadro cardenal al arco que defendió Franco Armani.



Sin embargo, dos fueron de realmente exigencia para el arquero argentino, mientras que el restante se fue desviado, una pobre actuación en ofensiva para el equipo de Gregorio Pérez, que además cuenta Wilson Morelo, el goleador de esta Copa Libertadores.



Flojo balance el de esta semana para los colombianos en la competencia internacional de clubes más grande de Suramérica. La mala definición no les permite consolidar el rendimiento con sus rivales en una competencia a la que