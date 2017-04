'Me dolió más perder en Bolivia que empatar con Santos': Costas

Independiente Santa Fe empató en la noche de este miércoles 0-0 con Santos, de Brasil, en el estadio El Campín. Un punto en casa, que no dejó tan triste al técnico Gustavo Costas de cara a lo que resta en la Copa Libertadores.

Costas analizó a Santos, equipo que “hizo un partido cerrado, haciendo tiempo; pero me gustó mi equipo, fue ordenado y creó situaciones que no pudo concretar. Nos equivocamos en el primer tiempo yendo mucho por el medio y no aprovechamos las bandas”.

A pesar de ceder puntos en casa, el DT ‘cardenal’ dijo que “empatar de local hace que a veces uno se sienta mal, pero no hay que desesperarnos porque quedan partidos en los que podemos sacar puntos”.

Además, dijo que le dolió más “perder en Bolivia contra The Strongest, porque pudimos ganarlo o sumar. Contra Santos es otra cosa, los equipos brasileños no te perdonan y tienen jugadores de categoría. Sufro más por no sumar de visitantes que por no ganar acá”.

“Nos faltan cosas arriba, y tenemos que seguir buscando con el trabajo para que los atacantes se encuentren mejor y puedan convertir. Hemos tenido problemas de lesiones y ahora trabajaremos para encontrar el gol”, añadió el entrenador argentino.

Finalmente, Costas dijo que no quería sacar excusas, pero recordó que “el Santa Fe que planificamos para esta temporada se nos complicó con las lesiones que tuvimos. Recién ahora estamos buscando el Santa Fe que más nos rinda y que más provecho nos dé. No estamos desesperados, porque tenemos herramientas para pelear en los dos campeonatos”.

Redacción Futbolred