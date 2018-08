Nacional busca la remontada ante Tucumán para llegar a cuartos de Copa

A Atlético Nacional le llegó el partido que tanto estaba esperando por lo que significa la competencia para el cuadro verde. El martes a las 7:45 p.m. en el Atanasio Girardot, Nacional jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Tucumán.

Para este duelo, Nacional llega en alza. Cuatro triunfos seguidos (dos por Copa Águila y dos por liga) y eso levantó el ánimo en el plantel. El juego de también mejoró mucho en comparación con el de la ida, disputada el 9 de agosto.



Jorge Almirón declaró que este será su partido más importante desde que está en el club paisa: “Este partido es transcendental por lo que representa la Copa Libertadores para todos. Tenemos que dar vuelta un partido difícil, pero el equipo está preparado para darlo vuelta”.



“La confianza está muy bien, vamos a tener el apoyo de nuestra gente y que van a jugar un papel importante. La gente siente la camiseta, sabe que este es un club que tiene mística copera y sé que van a apoyar. Todo dependerá de lo que transmita el equipo”, dijo sobre la relación del público contra el equipo y contra él.



La duda pasa por quién ocupará el arco. Christian Vargas respondió bien en los partidos que Fernando Monetti no estuvo por suspensión y Monetti viene de una actuación pobre ante Alianza Petrolera y ante los tucumanos en la ida. Almirón aclaró que esto le puede pasar a cualquier jugador y que todos tienen su respaldo.



“Esto le puede pasar a cualquier jugador y más en un equipo grande donde uno está más expuesto al error. No hay mucho tiempo para lamentarse y toca prepararse para lo que sigue. Todos los jugadores tienen mi respaldo. Todos los arqueros pasan por momentos difíciles. Hay errores recientes, pero con el tiempo se puede revertir la situación”.



Alexis Henríquez, capitán y referente de Atlético Nacional fue el otro que tomó la palabra sobre el caso de Monetti, dándole respaldo. Henríquez sabe lo que es ser resistido por la hinchada verde porque lo vivió en carne propia: “No estamos inseguros con Monetti y si está acá es por las condiciones que tiene. La gente va a estar pidiendo perdón y me parece una falta de respeto que lo estén juzgando. Acá ganamos todos y perdemos todos”.



“Nosotros somos conscientes en que nos hemos metido, pero estamos en nuestra casa y tenemos que hacer un partido inteligente para quedarnos con la serie”, comentó sobre el duelo.



Almirón concentró a 20 jugadores. Felipe Aguilar se recuperó del golpe en la rodilla sufrido el viernes ante Alianza Petrolera y estará habilitado para jugar. Helibelton Palacios y Aldo Leao Ramírez, ambos con descanso el viernes, vuelven a la convocatoria. Juan Pablo Ramírez salió por decisión técnica.



Atlético Tucumán no quiere complicaciones para clasificar



Los argentinos jugaron el viernes ante Colón por la Superliga y ganaron 2-1 en casa. La delegación argentina salió el sábado rumbo a Colombia, llegaron el domingo a Medellín e hicieron su primer entrenamiento el lunes en el estadio del Envigado donde Leandro Díaz y Cristian Lucchetti dialogaron con la prensa.



“Vamos a hacer el mismo que en Tucumán, jugarle de igual a igual a Nacional. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que tenemos una ventaja que no es segura, pero tenemos que mantener el arco en cero”, comentó Díaz sobre cómo saldrán a jugarle a Nacional.



“Sabemos que va a ser in partido difícil porque ellos están con su gente y están abajo, pero tenemos la ilusión, deseo y las ganas de seguir en la Libertadores”, opinó Lucchetti sobre el rival.



Al final del entrenamiento, algunos jugadores hicieron disparos desde el punto penal. Lucchetti comentó que se hizo porque no hay que descartar la chance de que se llegue a esa instancia. “Está dentro de las posibilidades, pero esperamos que se defina antes y a favor nuestro. Está la chance de ir a los penales, así que algunos chicos se quedaron a practicar”.



“Es un momento histórico para el club, jugadores y para la provincia que es muy futbolera. Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias porque nos estamos jugando algo histórico y ojalá que se nos pueda dar”, indicó Cristian sobre lo que significa este momento para el club.



Ricardo Zielinski viajó con 19 jugadores a Colombia. Entre las novedades se destaca la inclusión del arquero Alejandro Sánchez que no estuvo en la ida porque debía una fecha de suspensión.



Alineación probable:



Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Yerson Candelo, Omar Duarte, Dayro Moreno y Gustavo Torres.

D.T.: Jorge Almirón.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti, José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón, Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, Ricardo Noir, Luis Rodríguez y Leandro Díaz.

D.T.: Ricardo Zielinski.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín