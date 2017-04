Nacional se complicó en Libertadores: perdió 1-0 con Estudiantes

Atlético Nacional no logró su objetivo en la visita a Estudiantes y quedó al borde de la eliminación en su defensa del título de la Copa Libertadores: el ‘verdolaga’ cayó 0-1 con el conjunto de La Plata, que anotó por intermedio de Javier Toledo.

Los dos elencos, conscientes de su gran necesidad, saltaron al terreno de juego a mostrar sus armas ofensivas. Los locales, con Juan Sebastián Verón como su líder, volcaron su ataque por la banda derecha.

Aunque el verde manejó menos el balón, tuvo una opción muy clara: Luis Carlos Ruiz lo bajó para Dayro Moreno, quien asistió a Aldo Leao Ramírez. Para su mala fortuna, el remate se fue apenas desviado.

La respuesta de los dueños de casa fue un tiro de esquina que ejecutó la ‘Bruja’ y por el segundo palo, apareció sin marca Javier Toledo, pero disparó afuera del arco custodiado por Franco Armani.

Con el correr de los minutos, el campeón de América sufrió la presión constante en la salida; sin embargo, se mostraba firme para controlar al rival, aunque no generó más acciones de peligro en el área de Mariano Andújar.

Hasta que al 38, cambió el panorama del partido: Verón cobró con potencia un tiro libre que Armani rechazó a un costado. El rebote lo cazó Facundo Sánchez y estrelló el esférico en el travesaño. Apareció Toledo y solo puso el pecho para el 1-0.

En la etapa complementaria, Nacional mostró una cara más ambiciosa con nueve hombres en los predios del 'león' argentino y el dominio de la pelota. Estudiantes lució muy seguro en la parte de atrás.

Jhon Édison Mosquera intentó en la media distancia y definió mal. Reinaldo Rueda realizó un cambio para arriesgar todo por el empate: Andrés Ibargüen ingresó por el amonestado Alejandro Bernal.

El caleño quiso echarse el equipo al hombro, pero los defensas del cuadro que orienta Nelson Vivas lo referenciaron muy de cerca para no dejarlo maniobrar. Moreno, que figuró poco, fue sustituido por Arley Rodríguez.

Nuevamente Mosquera, con un remate cruzado, fue el que más cerca estuvo. Farid Díaz se equivocó en la salida y Lucas Viatri estuvo a punto de aumentar la ventaja; Armani evitó la segunda caída de su valla con una rápida reacción.

Nacional tuvo más el balón, no obstante, el guardameta Andújar fue un espectador y no trabajó de más por la imposibilidad de los paisas de generarle zozobra. Los orientados por Rueda no mostraron rebeldía y sus posibilidades de avanzar a octavos de final son mínimas.

Síntesis

Estudiantes 1 - 0 Atlético Nacional

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte; Rodrigo Braña; Juan Ferney Otero, Bautista Cascini, Juan Sebastián Verón, Lucas Rodríguez; Javier Toledo

Cambios: Santiago Ascacíbar por Juan Sebastián Verón (9 ST), Lucas Viatri por Javier Toledo (22 ST) y Matías Aguirregaray por Lucas Diarte (33 ST).

D.T.: Nelson Vivas.

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Alejandro Bernal; Dayro Moreno, Aldo Leao Ramírez, Jhon Édison Mosquera; Luis Carlos Ruiz

Cambios: Andrés Ibargüen por Alejandro Bernal (11 ST), Arley Rodríguez por Dayro Moreno (26 ST) y Juan Pablo Nieto por Aldo Leao Ramírez (35 ST).

D.T.: Reinaldo Rueda.

Goles: Javier Toledo (37 PT), para Estudiantes.

Amonestados: Facundo Sánchez (26 ST), de Estudiantes. Alejandro Bernal (43 PT), Alexis Henríquez (16 ST), Andrés Ibargüen (27 ST) y Arley Rodríguez (45 ST), de Nacional.

Expulsados: no hubo.

Figura: Javier Toledo.

Estadio: Ciudad de la Plata.

Partido: regular.

Árbitro: Andrés Cunha.

Redacción Futbolred